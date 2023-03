A 2012-2013-as szezonban még teljesen más volt a magyar futball piramisa. Az NB I.-ben 16 csapat szerepelt, az NB II.-ben pedig összesen 32, keleti és nyugati-csoportokra osztva, míg az NB III.-ban hat csoport is volt, csoportonként 14 (a Duna-csoportban 15) csapattal. Ezután volt az átszervezés a mostani rendszerre, így abban az évben az NB III. bajnokainak osztályozót kellett játszania, ahol a Szigetszentmiklós őrizte meg másodosztályú tagságát a Miskei Attila vezette Dorogi FC ellen. Más kérdés, hogy mivel licenszet nem kapott a gárda, így fel sem juthatott volna ebben az évben, az NB II.-es szereplésig a 2016-2017-es szezonig kellett várni. A Bakony-csoportot 58 ponttal nyerte meg a csapat, megelőzve az Andráshidát és a Mosonmagyaróvárt.

A csapat kapusai Frank Tamás és Grósz Gergely voltak. Előbbi 18 bajnokin, utóbbi 8-on volt a kezdőcsapat tagja. Frank ma már 44 esztendős, a bajnoki címet követően még egy szezont Dorogon védett, aztán egy kis tatabányai kitérővel Pest megyei alacsonyabb osztályban folytatta, és az öregfiúkban futballozott. Grósz még két szezonon keresztül volt Dorogon, majd Komáromban és Sárisápon védett – utóbbi csapattól vonult vissza 2018-ban.

Az alapemberek közül Lajer Gábor szinte végigjátszotta a szezont, majd a következőt is, miután Tatabányára igazolt, onnan pedig a Budaörs és a Vecsés labdarúgója lett, 2019-ben már visszavonult. Ő jelenleg 39 éves. Tóth Zoltán senkinem sem kell bemutatni, a tatabányai nevelésű labdarúgó ugyan nem volt alapembere a Dorognak, de 12 meccsen játszott, mielőtt eligazolt. Legutóbb Bajnán futballozott még 2018-ban. Hauser Dániel neve is ismerősen csenghet a dorogi szurkolóknak, hiszen 6,5 szezont húzott le piros-feketében, távozása óta nem aktív ő sem, és már 37 éves. Papes Ferenc saját nevelésű játékosa volt a klubnak, már 2006-ban bemutatkozhatott az NB III.-ban, ahol 2016-ig szerepelt. A bajnoki szezonban alapember volt, 25 meccsen volt kezdő. A 34 éves futballista még mindig aktív, az öregfiúkban szerepel. A már 47 éves Faragó Szabolcs is végigfutballozta a szezont, de nem sokkal később vissza is vonult. A most 40 esztendős Máj Gábor a védelem oszlopa volt, a bajnoki cím után még egy szezont töltött Dorogon, majd Tatabánya, Kecskéd, Bicske volt a pályafutásának íve.

A fiatal Kinyik Ádám 2009-ben került Dorogra, 2015-ben távozott, azóta pedig a Biatorbágynál futballozik. Kinyik a bajnoki címet jelentő szezonban 25 meccset játszott, és még mindig csak 32 éves. A nála is fiatalabb Ambrus Tamás is sokat futballozott abban a szezonban, viszont azt követően inkább a futsalt választotta. A most futó szezonban a megyei harmadosztályban szereplő Bajóti Szikra mezében kilencszer játszott. Janetka Zoltán az említett szezonban inkább csereként szállt be, de 41 évesen még mindig aktív, jelenleg a Sárisáp futballistája, akinek az edzője az a Fenyvesi László, aki egyrészt fiatalabb nála, másrészt volt a Dorogi FC vezetőedzője is.

A fiatal Sándor Péter még mindig csak 31 éves, a bajnoki címet jelentő esztendőben kétszer volt a kezdőcsapat tagja, utána sokáig Sárisápon, most pedig Esztergomban futballozik. Aki viszont azóta is a keret tagja, az Vigh Ádám. Abban az évben alapemberként 10 gólt szerzett, és ugyan volt kisebb-nagyobb megszakítása, de folyamatosan a Dorogi FC játékosa, ahogy ebben a szezonban is. A 2011-2012-es bajnokság óta folyamatosan minden évben szerzett gólt a csapatban, bármelyik osztályban is szerepeljen. Jóbarátja Mészáros Áron, aki szintén végig a Dorog futballistája volt egészen a 2020-2021-es szezonig, azóta viszont nem szerepelt a csapatban. Ő is alapembere volt a bajnoki címet nyerő alakulatnak.

A meccsek felén futballozott a sokaknak ismerős Kopányi Ádám. A még mindig csak 31 éves hátvéd a dorogi évek után Sárisápon eresztett gyökereket, idén igazolt Esztergomba. Nagyon fontos tagja volt a csapatnak Skita Tamás, aki télen érkezett a klubhoz, 11 meccsen 12 gólt lőtt, amivel házigólkirály lett. Még két teljes szezon után távozott Pest megyébe, jelenleg az öregfiúkban Papes Ferenc csapattársa. A középpályán forintos labdákat adott Schultz Levente, kétszeres magyar bajnok, aki három szezont töltött Dorogon, de a sérülései miatt vissza kellett vonulnia. Játszott még a csapatban Szabó Pál és Tóth Ádám is – előbbi 30, utóbbi 31 éves most, és a dorogi szezont követően a megyei bajnokságunkban futballoztak, utóbbi most is a Tatai AC keretéhez tartozik.