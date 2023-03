– Munka, vagy szórakozás?

– Mindkettő, bár ezúttal inkább utóbbi. A válogatott szakmai stábja folyamatosan dolgozik, most azonban magánemberként, illetve barátként vagyok Oroszlányon. A közelben, Székesfehérváron lakom, a fiam, Milán pedig Kecskeméten játszik, így kézenfekvő volt számomra, hogy a helyszínen tekintem meg a mérkőzést (arról nem is beszélve, hogy a kapitány 2009-2015 között a kecskeméti felnőttcsapat vezetőedzője is volt - a szerk.).

–Milyennek ítélte meg a találkozót?

– Hektikus meccs volt, az Oroszlány nagyon agresszíven védekezett, míg a Kecskemét hozta a saját játékát, ami ezúttal jobban kifizetődött.