– Kétségkívül ez volt karrierem eddigi legjobb éve. Tizenkét éve űzöm a sportágat, ezt az időszakot koronáztuk meg a korosztályos világbajnoksággal. Egy sportoló életében mindig jó érzés, ha a válogatottban játszhat, az pedig különösen, ha sikerül is elérni a kitűzött célokat. Az egyéni elismerések jólesnek, de nem győzöm hangsúlyozni, hogy nemcsak magamnak köszönhetem, amit elértem, hanem a csapattársaimnak is, akikkel a pályán kívül is jó kapcsolatot ápolok. Egymást motiváljuk, olyan dolgokat tudunk kihozni a másikból, amire nem is gondolnánk, hogy képes lehet. A pályafutásom során mindig jó emberek voltak körülöttem, életre szóló barátságokat köszönhetek a floorballnak – fogalmazott Lelovics Nóra, aki a fiatal kora ellenére már megszokta a vezérszerepet, és örül, ha inspirálni tudja csapattársait, mert pályafutása hajnalán neki is sokat jelentett, hogy a tapasztaltabb játékosoktól tanulhatott.

– Fiatalon kerültem a felnőttcsapatba, ahol rutinosabb lányokkal játszhattam együtt, és a tanácsaiknak köszönhetően rengeteget fejlődtem. Mentálisan és technikailag is előreléptem, mert folyamatosan új célokat tűztem ki magam elé, ennek is köszönhető, hogy sikerült vezérré válnom. Szeretném átadni a többieknek azt a tudást, amelyre az elmúlt években szert tettem, és örülök, hogy nyitottak rá a lányok. A válogatottra és a klubcsapatomra is jellemző, hogy nem az egyéni sikerek hajtanak minket, hanem egymásért, a közösségért küzdünk a pályán. Sokat köszönhetek a lányoknak és a szüleimnek is, jó érzés, hogy büszkék rám, velem együtt örülnek. Nem lehetek eléggé hálás a támogatásukért, és azt szeretném, hogy érezzék, az elismeréseim őket is megilletik – mondta a komáromiak fiatal centere.