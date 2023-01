Tavaly július óta ugyan tovább csökkent Hosszú Katinka követőinek száma, Keszthelyi Viven tábora pedig a ismét legnagyobb mértékben, több, mint 21 ezerrel gyarapodott, ám ez is csak arra volt elég, hogy szűküljön köztük a távolság, a dobogó csúcsát még mindig magabiztosan őrzi a háromszoros olimpiai bajnok úszónő. Egyelőre Szalai Ádám harmadik helyét sem fenyegeti veszély, azonban Gulácsi Péter a korábbiakhoz hasonlóan sokkal több új követőt gyűjtött ebben az időszakban is [1.100 vs 12.900], így tovább jött fel rá.

Gulácsi klubbeli és válogatottbeli csapattársa, a gyermekkorában gyakran Oroszlányon megforduló Willi Orban egyáltalán nem aktív a platformon, így nem meglepő módon követőinek száma közel ötezerrel apadt. A hozzá közel lévő Michelisz Norbert viszont ennek ellenére sem tudta őt befogni, mert csak pár száz új követője lett az elmúlt fél évben. Az előzésre talán a nyár közepén esedékes következő riportb idejére kerülhet sor. A lista további szereplőinek kis mértékben fogytak a követői, ez a gyakorlatban Kapás Boglárka esetében 400, Jakabos Zsusanna pedig 1200 közötti csökkenést jelent. Újonc érkezésére azonban továbbra sem lehet számítani a közeljövőben, a tizenegyedik helyen található Nikolics Nemanja official tisztes távolságból, közel 66 ezer rajongóval követi a többieket.