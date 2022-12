Idén a Mikulás a tatabányai labdarúgópalántákhoz is ellátogatott, hogy megajándékozza őket, számolt be közösségi oldalán a klub. A Bányászsálban érkező lapföldi hatalmas mosolyt csalt a gyerekek arcára, akik azt is megpróbálták kitalálni, kit rejthet a hatalmas fehér szakáll és piros sapka.

A legtöbb lurkó a Mikulásban a felnőtt csapat középpályását, Szegleti Gergelyt látta, azonban idén nem ő osztogatta az ajándékokat. A bőkezű Mikulás szintén a felnőtt csapat oszlopos tagja, Molnár Ticsó volt.