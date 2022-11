A 12. forduló következik a hétvégén, és ezúttal is lesz szombati, villanyfényes mérkőzés. A 12 csapatos bajnokságból adódóan ezek a párosítások az első fordulóban már fordított pályaválasztással megtörténtek, így kvázi eljött a visszavágás ideje. A Bábolnát például igencsak fűti ez a vágy, hiszen az elmúlt évek legnagyobb vereségét szenvedték el az első körben hazai pályán a Tata ellen, akkor 8-0 lett a végeredmény.

Azóta már sok víz lefolyt a Dunán, így a szombati, villanyfényes meccsen a negyedik és az ötödik helyen álló csapat csatázik majd. Jelenleg öt pont a különbség a tataiak javára. Az Almásfüzitő hosszú évek után a Sárisáp ellen játszotta első megyei első osztályú mérkőzését, akkor döntetlenre végeztek a felek. Akkor még senki sem sejtette, hogy mindkét gárda ennyire beragad a rajtnál, így ez most egy hatpontos, alsóházi derbi lesz.

A Sárisáp nyolc, a Füzitő kilenc pontot gyűjtött eddig, így ez a párharc mindkét csapatnak jó esélyt biztosít a javításra. Az Esztergom hazai pályán vágna vissza a Kecskédnek a 4-1-es vereségért. A tabellán jelenleg egymás mellett áll a két csapat, a hazaiak három ponttal állnak jobban, így itt is kijelenthető, hogy szoros párharcra lehet számítani. Ami a formát illeti, ismét nagy a hasonlóság, ugyanis mindkét gárda négy mérkőzés óta nyeretlen.

A szezon meglepetéscsapata egyértelműen a Vértessomló, jelenleg a harmadik helyen áll a csapat. A múlt héten aratott bravúros győzelem után egy kötelezőnek tűnő meccs vár Nagy Géza fiaira hazai pályán, a Vértesszőlős lesz az ellenfél. A szőlősiek igen nagy pofonba futottak bele az előző körben, ráadásul sérültjük és eltiltottjuk is lesz, így Kiprich Józsefnek nehéz lesz a kezdőt összeállítani. Az előző körben sima somlói siker született Szőlősön, és a papírforma most is valami hasonlót vetít előre.

A nyitányon a Környe 6-1-es vereségbe futott bele a Tát ellen, így itt is van vágy a revánsra. Az előző körben a Környe 3-3-as döntetlent játszott a Kecskéddel, de így is sereghajtóként fogadja a tátiakat. Szabó Attila csapata a hatodik helyen áll, öt győzelemmel és hat vereséggel. A két csapat között kereken tíz egység a differencia. A forduló rangadója egyértelműen Koppánymonostoron lesz, ahová a Nyergesújfalu látogat. A hazaiak az első, a vendégek a második helyen állnak, és csak egyetlen pont a különbség.

Hazai győzelem esetén ez négyre nőhet, viszont ha Darabos Gáborék győznek, hosszú idő után nem a Monostor lesz a listavezető. A két csapat jól ismeri egymást, idén már kétszer találkoztak, mindkét alkalommal döntetlen lett a vége. A Nyergesújfalu egy kicsit jobb formában van, hiszen az utolsó hét mérkőzését egyaránt megnyerte, de a Monostor is veretlen még. Nem lennénk meglepődve, ha a két csapat között dőlne el a bajnoki cím, így ez a párharc kiemelten fontos lesz, bár a felsőházi rájátszásban még biztosan találkozni fognak a felek 2023-ban.