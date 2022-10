A vendégek a folytatásban is szárnyaltak, 8-2-re, majd 11-3-ra vezettek. A vízműves társaság figyelme pedig továbbra sem lankadt, az edzői utasításokat maximálisan betartották a Tatabánya pólósai, így aztán nem csökkent a két együttes közötti különbség.

Összességében pedig az is elmondható, hogy a hírös városiak még meg is úszták a súlyosabb vereséget, mivel a Gebauer-legényég akár tíz-tizenöt góllal is nyerhetett volna. A hét végén azonban már egy jóval nagyobb falat vár a fiatal tatabányai gárdára, ugyanis az OSC II-es csapatával kell megütközniük…

Gebauer Lajos: – Tökéletes koncentráció jellemezte a csapatom játékát, a győzelmünk még ilyen különbséggel is teljesen megérdemelt. Petrik J.