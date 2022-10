A 10. forduló több jó mérkőzést is tartogat a megyei első osztályban. Az elmúlt fordulóban végre győzni tudó Almásfüzitőre nem vár egyszerű feladat, hiszen a Tata lesz az ellenfél.

Wéber Roland csapata jó formában kezdte a bajnokságot, az első öt meccset megnyerte, viszont az utóbbi három alkalommal nem sikerült pontot szerezni. Így jelenleg negyedik a gárda, de az Almásfüzitőnél így is hét ponttal többet gyűjtött. A füzitői keretben több a sérült, nagy kérdés, hogy milyen kezdőcsapattal tud kiállni a gárda.

A Bábolna az előző fordulóban fontos meccset húzott be a Kecskéd ellen, és most is hasonlóra lenne szükség a Tát otthonában. A tátiak sem kezdték jól a szezont, eddig csak három győzelmet tudott aratni Szabó Attila csapata, míg a Bábolna már ötször nyert, és talán jobb formának is örvend. Józsa Péter csapata vendégként az utolsó két találkozóját egyaránt elveszítette.

Nincs egyszerű helyzetben a Kecskéd sem, az utolsó két mérkőzésen nem sikerült a győzelem, és most a sebzett Sárisáp érkezik majd. A vendégek jelenleg az utolsó előtti pozícióban vannak, eddig csak öt pontot szereztek, a Kecskéd már tizenegynél jár. Igazi háromesélyes derbi lehet ez, ahol a jó koncentráció aranyat (de legalább is három pontot) érhet.

A Nyergesújfalu számára kötelező lenne a három pont begyűjtése a sereghajtó Környe ellen. Darabos Gábor csapata egyre jobb formában van, már a dobogón áll, viszont szerdán a Mezőkövesd ellen a Magyar Kupában is szerepelni fognak. A Környe ellen mindenképpen kell a három pont, ám a vendégek már legutóbb pontot tudtak szerezni a Vértesszőlős ellen. Jelenleg tizenhárom egység a két alakulat közötti differencia, ami elég jelentős.

A hatodik helyen tanyázó Esztergom Vértesszőlősre utazik majd. Két igazán hektikus csapatról beszélünk, így nehéz az esélyeket latolgatni. Az biztos, hogy az Esztergom már tizennégy pontot gyűjtött, még Kiprich József csapata nyolc egységgel áll. Ami a formát illeti: a Vértes­szőlős két meccse veretlen, az Esztergom pedig nem tudott győzni az utóbbi két alkalommal.

A forduló rangadója egyértelműen Vértessomlón lesz, ahová a listavezető Koppánymonostor látogat. Nagy Géza csapata mindenkit meglepve már hat győzelmet aratott, amivel a tabella második helyén áll, míg a Koppánymonostor még veretlenül vezeti a tabellát. Jelenleg négy pont a differencia, de ez egy hazai győzelemmel egyre csökkenhet. Ha viszont a Koppánymonostor győzni tud, akkor minden riválisát alaposan leszakítja, és hét pontra növelheti előnyét. Az előző szezonban a Vértessomló egyszer már megtréfálta a Koppánymonostort, ott 3-3 lett a találkozó végeredménye úgy, hogy a 14. percben már 2-0-ra vezetett a lila-fehér alakulat.

Eurotrade Solar Megyei I. osztály, 10. forduló

Október 16., vasárnap, 15 óra

Almásfüzitői SC–Tatai AC

Lencse Balázs, az Almásfüzitő technikai vezetője: – Nem mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, ettől függetlenül szeretnénk megnehezíteni a tatai csapat dolgát, és itthon tartani a három pontot.

DG Tát SE–Bábolnai SE

Szabó Attila, a Tát vezetőedzője: – Előző két mérkőzésén a csapat megmutatta a két végletet, kíváncsian várom, hogy most melyik arcunkat fogjuk mutatni.

Wati-Kecskéd KSK–Sárisápi BSE

Linczmaier László, a Kecskéd vezetőedzője: – Több ok miatt is a szezon legnehezebb meccse jön. Csak akkor lesz esélyünk, ha a hadra fogható játékosok mindegyike jól muzsikál, és néhányan extrát hoznak.

Nyergesújfalu SE–Környe SE

Darabos Gábor, a Nyerges­újfalu vezetőedzője: – Nem téveszt meg ellenfelünk jelenlegi tabellán elfoglalt helyezése. Nehéz mérkőzésre számítok, de hazai közönségünk előtt mindenképpen nyerni akarunk.

Vértesszőlősi SE–FC Esztergom

Kiprich József, a Vértesszőlős vezetőedzője: – Most lesz két nehéz meccsünk, nagyon kéne pontokat szereznünk…

Vértessomlói KSK–Koppánymonostori SE

Nagy Géza, a Vértessomló vezetőedzője: – Nagyon nehéz mérkőzés elé nézünk. Sajnos több hiányzónk lesz, de akik itt lesznek, azok mindent elkövetnek azért, hogy minél nagyobb meglepetést szerezzünk a listavezető ellen. Remélem, hogy jó időben sok néző látogat ki.

Jövő vasárnap megszokottól eltérően nem lesz forduló, hiszen október 23-a piros betűs ünnep, így a megyei első osztályú bajnokság egy hét pihenőre vonul, legközelebb október 30-án lesz forduló.