A válogatott szünet miatt első-, és másodosztályú fordulót nem rendeznek a hétvégén, de az NB III.-ban egy hét kihagyás után újraindul a nagyüzem. Mindhárom megyei csapatunknak nagyon nehéz dolga lesz ezen a vasárnapon. A legutóbbi, Balatonfüred ellen aratott győzelmével a 15. helyre fellépő Komárom VSE Somogy megyébe utazik, hogy a Kaposvár ellen lépjen pályára. A zöld-fehér alakulat mérlege eléggé egyszerű: nyolc meccs­ből négyet nyert, négyet pedig elveszített, döntetlen még nem volt. Ami figyelemreméltó, hogy az elmúlt öt meccsből négyet is megnyert a csapat. Ezzel együtt még így is csak három pont a különbség a két alakulat között, így egy vendég­győzelemmel a Komárom be is érhetné a Kaposvárt. Az előző szezonban mindkét alkalommal egy-egy gól döntött, kétszer a Kaposvár nyert 1-0-ra.

A Tatabánya is régi ismerőssel játszik, hiszen a Balatonfüred lesz a hétvégi ellenfél. A fürediek legutóbbi két meccsüket a Komárom ellen vívták, egyet a bajnokságban, egyet pedig a kupában, felemás eredményekkel. A bajnoki tabellán nyolc ponttal áll a gárda a 16. helyen, míg a Tatabánya 17 egységgel a negyedik, így a vendégek jóval esélyesebbnek mutatkoznak. Ahogy a Komárom–Kaposvár összevetésben, úgy itt is egyértelmű a tavalyi mérleg: mindkét párharcot a Tatabánya nyerte 2-1-re. A fürediek ugye pályán voltak a hétvégén, a Tatabánya viszont rápihenhetett erre a találkozóra.

A sereghajtó Zsámbék a listavezető Veszprémet látja vendégül majd vasárnap 16 órától. A papírforma az előző mondatból kiderül. A hazaiak egy, a vendégek 19 pontot szereztek eddig, a Veszprém nyolc meccséből hatot behúzott. A legutóbbi két meccse viszont nem úgy sikerült Pető Tamás csapatának, ahogy szerette volna, hiszen előbb a Puskás Akadémiától kaptak ki 6-1-re, majd a Kelen ellen csak döntetlent értek el. Ettől függetlenül a Veszprém jóval esélyesebb, mint a harmadosztály ritmusát lassan elkapó Zsámbék.