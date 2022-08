Fényes múlt - Dr. Bognár Géza, a Magyar Modellező Szövetség elnökségi tagja is részt vett a versenyen, emellett betekintést engedett a magyar modellezés történetébe. Mint mondta, hazánkban komoly múltra, mintegy 130 évre tekint vissza a modellezés melynek aranykora a 60-as, 70-es évekre tehető, amikor világelsőnek számítottunk ezen a területen. Ennek elsődleges oka az volt, hogy a Magyar Honvédelmi Szövetségnek volt egy modellező osztálya, amely országos szinten szervezte a sportágat. A tagok közül megvolt a bemenet a hadsereg felé, hiszen a katonaság számára is kerültek ki szakemberek a modellezők közül. Akkoriban nagyon kedvező helyzetben volt a sportág hazánkban. Jelenleg is a nemzetközi élmezőnyhöz tartozunk, hiszen nemrégiben juniorcsapat-világbajnoki címet nyertünk a szabadon repülő kategóriában. Az utánpótlás helyzete azonban nem egyszerű: bár a legfiatalabb versenyző itt, Kecskéden 14 esztendős, a magyar mezőny átlagéletkora már 59 év. Bognár Gézának szívügye az utánpótlás, amelyért azonban kemény erőfeszítéseket kell tenni.