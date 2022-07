A német Rajnai Labdarúgó Szövetség 30. küldöttközgyűlését tartotta szombaton Trierben. Walter Desch elnök úr, akinek nagyon sokat köszönhet a német-magyar sportkapcsolat, hiszen motorja volt a kapcsolatnak, 21 év után leköszönt. Az elnökség nagy része is kicserélődött. Az új elnök Gregor Eibes lett, aki eddig az alalnöki tisztséget töltötte be. Dr. Kancz Csaba megyei társadalmi elnök és Khéner László megyei igazgató képviselte megyénket, akik személyesen köszönték meg Walter Desch elnök úr munkáját. A közgyűlésen az elnökség mellett megválasztották a bizottságok elnökeit és tagjait is.