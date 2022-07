A Grundfos Tatabánya KC-Tarján U11-es-es csapata 2021 augusztusban kezdte el a felkészülést, egy viszonylag intenzív „alapozással”, ami napi egy reggeli szabadtéren tartott edzéssel indult. A létszámmal és a hozzáállással az elejétől kezdve nem volt baj. A gyerekek lelkesen jártak edzésre – kezdte értékelését Gazda-Pusztai Zsolt edző.

Mint mondta, mivel Tarjánban ez a legkisebb korosztály, ezért ide jöttek a legkisebbek is. Hatalmas különbség volt, mint tudásban az 5–6 éves teljesen kezdő és a már 2–3 évet kézilabda edzésre járó 10 éves gyerekek között. Amivel még szeptember végéig nem is volt baj. Az edzéseken csoportmunkában, korosztályuknak, tudásuknak megfelelően szétválasztva dolgoztak a gyerekek. Szerencsére olyan sok gyerek járt tréningre, hogy muszáj volt más megoldást találniuk.

– Ekkor sietett segítségemre Szentner-Kovács Gabriella – aki rengeteg dolgot tesz a tarjáni kézilabdáért is – és a legkisebbeket a szárnyai alá vette. Heti két edzéssel készültünk. De volt lehetősége a „nagyobb” gyerekeknek, hogy pluszedzésként az eggyel idősebb korosztály edzéseit is látogassák. Szerencsére jó kapcsolatot ápolunk az anyaegyesület hasonló korosztályos csapataival is. Ezért havi rendszerességgel tudtunk velük edzőmérkőzést játszani az U8/9, U10 és az U11-es csapatokkal.

A Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt bajnokságban is folyamatosan szerepeltek mindegyik korosztállyal. Szerencsére betegség és/vagy bármilyen más ok miatt egyetlen egy kézilabda-mérkőzést sem kellett visszamondaniuk.

– Két éve ez volt az első olyan szezon, amit nem kell megszakítani vagy felfüggeszteni. Ez meg is látszott a gyerekek fejlődésén – zárta szavait a szakember.

Ami az U15-ös csapat szereplését illeti, Suszter László edző elmondta: a Grundfos Tatabánya KC-Tarján fiú U15-ös csapata a második idényét kezdte meg tavaly nyáron a két egyesület együttműködésének köszönhetően Tarjánban. A csapat tagjait a Tarjáni Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulói alkotják, akik több éve együtt játszanak, azonban a csapat létszáma ez idő alatt csökkent. Három fő lemorzsolódott, további négy játékos viszont átigazolt és már Tatabányán edz, közülük egy főt azóta az a megtiszteltetés ért, hogy bekerült az MKSZ Komplex Tehetség Programjába.

– A szezont tíz játékossal kezdtük meg, a pandémia következtében kimaradó időszak hátrányait igyekeztük behozni az ősszel. Az edzéseken az erőnléti alapozást követően nagy hangsúlyt kapott a technikai képzés, amelyben lemaradásban voltunk. Ennek megfelelően az átadások, kapura lövések minőségének és a cselezőkészség javításán folyamatosan dolgoztunk, sok technikai jellegű egyéni képzéssel. Emellett a páros, illetve a belső posztok kapcsolatainak kialakítása is cél volt – magyarázta a tréner.

Az egész szezon közben sok edzőmeccset játszottak a Tarján SE U15-ös lánycsapatával, amelyek nagyon hasznosnak bizonyultak. A bajnokságban egy erős, többnyire budapesti csapatok alkotta mezőnyben szerepeltek, ahol az ellenfelek fizikálisan és technikailag is előrébb jártak a gárdánál.

– Dolgunkat nehezítette a szezon során két tartósabb sérülés, illetve egy játékosnak a sportorvos nem javasolta a sportolást. A bajnokság alatt részsikereink voltak csak, több alkalommal épphogy megvolt a csapatlétszáma. Mindezek ellenére a játékosok sokat fejlődtek egyénileg és csapatszinten is, azonban sokat kell dolgozni, hogy a kívánt szintre érjenek. A csapat nevében szeretnénk megköszönni mindkét egyesületnek és az ott tevékenykedőknek az áldozatos munkáját, a szülőknek pedig a támogatást – zárta szavait Suszter László a tatabanyahandball.com weboldalon.