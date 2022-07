Az Eurotrade megyei III. osztályú bajnokság zárófordulóját június derekán rendezték. Az Északi csoportban a bajnoki címet már korábban megszerző Tardosi FC az ezüstérmes Dunaszentmiklósi SE-t fogadta. A találkozó 5-1-es hazai sikerrel zárult. A mérkőzés után Weiszdorn Dezső, a Magyar Labdarúgó Szövetség megyei versenybizottságának tagja adta át az érmeket a két dobogós csapat játékosainak, illetve a bajnoki serleget Mészáros Péternek, a tardosiak csapatkapitányának.

A hivatalos ceremónia után kezdődött a – jól megérdemelt – szezonzáró ünnepség, amelyről a helyi vállalkozók gondoskodtak. 2018 ősze óta játszik a megyei harmadik vonalban a Tardos. Akkor már Lipóczky Dániel volt az egyesület elnöke, aki egyébként akkor és most is játékával, góljaival segítette a klubot. Őt kérdeztük a közelmúltról, a jelenről és a jövőről.

– Két évvel ezelőtt a félbeszakadt bajnokságot az élen zárta a tardosi csapat, de ez akkor nem jelentett bajnoki címet – emlékezett vissza az elnök. – Tavaly a második helyen zártuk a pontvadászatot az Almásfüzitő mögött, ők idén a II. osztályban is az élen végeztek. A 2021-22-es évadban már minden úgy alakult, ahogy terveztük. A felsőházi rájátszás utolsó előtti fordulójáig veretlenek voltunk, és már korábban bebiztosítottuk az aranyérmet.

Az idei évadot igazi díjesővel zárta a Tardosi FC. A megyei III. osztályban Kovács Henrik több címet is begyűjtött, a gólkirályság mellett az év játékosa, valamint a kemma.hu közönségdíjasa is ő lett, az év vezetőedzőjének pedig Kádas Csabát választották a szakemberek. Dániel elmondta, igazi közösség alakult ki, azaz nemcsak az edzéseken, mérkőzéseken találkoznak a csapattagok. A húszas keretből csak öten nem tardosiak, de ők is a baráti társaság révén kerültek a gárdába.