Idén futamról futamra rekordnevezések születtek a magyar szlalombajnoki fordulókon. Most a Hungaroringen is csúcsot döntött a nevezések száma, összesen 140-en indultak. Hernádiék is két autóval, de hárman álltak rajthoz.

Hernadi Ildikó és Kitti Mitsubishi Colttal, míg Hernádi László Mitsubishi Evo 8-cal versenyzett. Az edzés fura közjátékkal kezdődött. Zajmérést tartottak, és egy, a környékre költözött lakó reklamálása miatt, miszerint délelőtt 11-kor autómotor zaja jön a Hungaroring felől, az eredetileg tervezett versenytávot rövidebbre kellett venni a Hungaroring felől érkező dübörgés miatt. Ezért egyórás szünettel hosszabbodott a tréning.

Forrás: beküldött

Az első versenyfutamot Hernádi László kezdte az Evóval, de a pálya utolsó harmadában kihúzták a kocsi alól a talajt, és közel volt a jármű a megperdüléshez. László úgy érezte, hogy olajfolton csúszott meg. Azt gondolta, hogy az előző autó felolajozta a pályát, és ez eredményezte a megcsúszást. Majd Kitti folytatta a versenyt. Megfontolt vezetéssel hibátlan kört teljesített. Végül a családból Ildikó volt a harmadik rajthoz álló, és az ötödik legjobb idővel ért célba.

A második kört szintén Hernádi László kezdte. Az utolsó kanyarig minden hibátlanul és tökéletesen működött, amikor füst, majd láng csapott ki a motortérből. A célba már lángoló motorral érkezett, ahol egy tűzoltókészülékkel kellett eloltani az égő autót. Mint utólag kiderült, egy szervócső sérült meg és az spriccelte az olajat a turbóhoz, ami ott lángra kapott. Ezzel az is kiderült, hogy az első körben a saját autója olaján csúszott meg a tatai pilóta. Mivel a szlalombajnokságban a két legjobb idő számít, a verseny értékelésében Hernádi Lászlónak sikerült a Közép-Európa bajnoki futamban az első helyen végeznie és begyűjtenie az érte járó pontot.

Forrás: beküldött

A tüzes, meleg helyzet után Kitti folytatta a családból a második „menettel”. Hét másodpercet javított köridején, így feljött a hetedik helyre. A második körben Ildikó a harmadik legjobb időt autózta, így az összesítettben a negyedik pozícióba ugrott. A harmadik körben már csak a két fiatal Hernádi lány tudott rajthoz állni. Kitti még két másodpercet tudott javítani, és az erős mezőnyben a hetedik helyet szerezte meg, így újabb két ponttal gazdagodott a szlalombajnokságban.

Ildikó a harmadik körre nagyon koncentrált, és ő is javított az idején. Ezzel megszerezte az összetett harmadik helyét a női, a Junior és PF4 kategóriákban egyaránt, így összesen négy serleggel és sok bajnoki ponttal távozott a Hernádi Team erről a meleg, tüzes viadalról. A szlalombajnokság június 25-én folytatódik Dunaújvárosban, a Közép-Európai bajnokság pedig Csehországban június 10-11-én.