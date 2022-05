A hazai győzelemmel eldőlt, hogy a Dorogi FC a következő szezont is a másodosztályban tölti. A piros-feketék 11-8-18-as mérleggel, 41 ponttal a 15. helyen állnak a tabellán.

Labdarúgó NB II., 37. forduló

DOROGI FC–PÉCSI MFC 3–0 (0-0)

Dorog, Buzánszky Jenő Stadion, 500 néző. Vezette: Kovács I. (Rózsa D., Ring K.)

Dorogi FC: Mursits – Nyíri, Berkó, Keresztes, Papp – Oldal (Girsik, 69.), Szerencsi (Zabari, 88.), Lénárth, Tóth B. – Barna (Hajdú, 72.), Rácz F. (Vígh, 72.). Vezetőedző: Fenyvesi László.

PMFC: Bukrán – Króner (Geiger, 61.), Preklet, Rácz L., Katona L.– Grabant (Károly, 67.), Nikitscher, Futó, Kövesdi P. (Zsemlye, a szünetben) – Bíró B. (Svedjuk, a szünetben), Adamcsek (Tihanyi, 67.). Vezetőedző: Vas László.

Gólszerzők: Barna (52.), Hajdú (78., 89.)

Az NB III. Nyugati-csoportjának 36. fordulóját rendezték vasárnap, így már csak kettő van hátra. Mindkét együttesünk Győr-Moson-Sopron megyei ellenféllel játszott, ráadásul a Tatabánya az első helyezett Mosonmagyaróvrt fogadta, a Komárom pedig a negyedik helyen álló ETO Akadémia vendége volt. Tatabányán csak egy gól esett, ezt viszont a Mosonmagyaróvár szerezte (1-0), így Boros Gábor találata azt jelentette, hogy az óváriak bajnoki címet ünnepelhettek Tatabányán. A Komárom ugyan megszerezte a vezetést a fiatal zöld-fehérek ellen Schiller góljával, de a hazaiak a szünet előtt egalizáltak. Először az 50. percben Végh, az 59. minutumban pedig Csernák és Simigla is piros lapot kapott, így a Győr hármas emberelőnyben hármat is rúgott a találkozó második szakaszában, ezzel győzött is 4-1-re.