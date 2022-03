Nem véletlen, hogy mostanában senki sem repes az örömtől a kék-fehéreknél, mivel a gárda kupaszereplését nem így képzelték el. Pedig a kupa négyes döntőjébe jutás, illetve az ott nyújtott jó teljesítmény esélyt adhatott volna arra, hogy a Bányász ismét kijusson a nemzetközi porondra.

Sibalin Jakab edző, Djukics mester jobbkeze meg is jegyezte, hogy így a jóval hosszabb és rögösebb út maradt a csapat előtt, ha ismét Európa Liga-fellépő szeretne lenni.

A szakember néhány gondolat erejéig a hétközi kupameccs történésiről is véleményt mondott. Megjegyezte, hogy a hektikus játékvezetés, valamint a két együttessel szembeni kettős mérce leginkább a Grundfost sújtotta. Az olykor érthetetlen bírói döntések alaposan megzavarták a Djukics-csapatot.

– Tovább kell lépnünk – emelte ki Sibalin edző. – A pénteki edzést követően videózott a társaság, megnéztük, átbeszéltük a Nemzeti Kézilabda Akadémia (NEKA) játékát, taktikáját. Mivel a NEKA hasonlóan fiatal alakulat, hasonló karakterű, mint a „kis” Veszprém, így nem szeretnénk még egyszer ugyanabba a gödörbe lépni, ezért is elemeztük „őket”. Számunkra rendkívül fontos ez az összecsapás is, amelyet meg kell nyernünk ahhoz, hogy valami úton-módon kiharcolhassuk a nemzetközi szereplés jogát. Sokan elkísértek bennünket Veszprémbe is, amit sajnos nem tudtunk meghálálni. Viszont bízom benne, hogy ennek dacára itthon is sokan drukkolnak majd nekünk a helyszínen.

A tatabányaiaknál lassan felépülnek a mardódiak, egyre teljesebb a házigazdák játékoskerete. A mérkőzésen Horváth P. és Marton B. fújják majd a sípot.

Kézilabda NB I., férfi, 19. forduló

Grundfos Tatabánya KC – NEKA

Tatabánya, multifunkcionális sportcsarnok, vasárnap 18.00