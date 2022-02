Szombaton telt ház, 6200 ember előtt játszhatja az új sportarénában első bajnoki kézilabda-mérkőzését a Grundfos Tatabánya KC élvonalbeli együttese. A Kék Tigriseknek ez az impozáns létesítmény lesz az új otthona. A csarnok átadásával azonban egy közösségi tér is született. A kormány a Modern Városok Program keretében biztosította a beruházás feltételeit. A multifunkcionális csarnok elsődleges használói azért a sportolók lesznek. Az európai színvonalú létesítmény minden igényt kielégít, és a kontinens bármely pontján megállná a helyét.

Az impozáns csarnok parkolói már készen állnak a hétvégi szurkolói rohamra. Innen a térkövezett gyalogúton könnyen megközelíthető a sportcsarnok főbejárata. A nézők a beléptető kapukon keresztül juthatnak a lelátó különböző szektoraiba. Az előtérben az eligazodást megfelelő jelzések könnyítik, illetve az egyik falon – tizenhárom nyelven – olvasható, hogy Jó szerencsét!

A kézilabdarangadó előtt, az üzemeltető engedélyével, Bencsik Jánossal, a Tatai-medence országgyűlési képviselőjével, miniszterelnöki biztossal csütörtökön bejárhattuk a vadonatúj létesítményt. Megtudtuk tőle, hogy az aréna működtetéséhez a kormány évi 500 millió forint központi támogatást biztosít.

Amint beléptünk, a hatalmas üvegablakokon keresztül jól látható volt, hogy szép számban fedett kerékpártárolókat is kialakítottak. Remek ötlet a lassabban kijutó autós tömeg elkerülésére a helyi drukkereknek. Kisvártatva elérkeztünk ahhoz a bejárathoz, amelyen a játékosok, illetve hivatalos személyek juthatnak be a csarnokba. A legfelső szintre, az itt található sajtó számára kijelölt területre lifttel is felmehetnek a tudósítók. Innen is tökéletesen rá, vagy inkább le lehet látni a küzdőtérre. Az első, ami megfogta az embert, a hatalmas, hatszor négy méteres központi kivetítő, valamint a két kapu mögött elhelyezett korszerű eredményjelző. Bencsik János azt is kiemelte, hogy az arénának kiváló az akusztikája. Ezt már szombaton, a Veszprém ellen tesztelhetik a drukkerek.