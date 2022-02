Nagy port kavart a pekingi téli olimpián a 15 éves orosz műkorcsolyázó, Kamila Valijeva doppingbotránya. A Nemzeti Sport az ügy kapcsán tatabányai rövid pályás gyorskorcsolyázónk, Tóth Eszter történetét mutatta be, aki korábban szintén doppingügybe keveredett. Eszter annak idején szabotázs áldozata lett, végül a lausanne-i Sportdöntőbíróság (CAS) „bölcsen ítélt a javára.”

Tóth Eszter, aki pályafutását a Tatabányai Diák Korcsolyázó Egyesületben (TDKE) kezdte, kiemelkedő tehetségnek számít a hazai rövid pályás gyorskorcsolya világában. A sportja a mindene, amiér már fiatal tiniként is képes volt hajnalban kelni. Ambiciózus fiatal versenyzőként, Eszter hatalmas erőbedobással készült a 2020-as szarajevói Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra (EYOF), és készen állt az egyik menetrend szerinti doppingellenőrzésre a 2019-es kvalifikációs időszakban, amikor letaglózó hírt kapott: tiltott teljesítményfokozó-szert talált az általa adott mintában a Magyar Antidopping Csoport. Amikor pedig a B-próba is pozitív eredményt hozott, Eszter pályafutása megindult lefelé a lejtőn.

A mintájában kimutatott Stanozolol anabolikus szteroid, ami a tesztoszteron férfihormon egyik származéka.

Az elsőfokú doppingfegyelmi eljárás során Esztert kétéves eltiltásra ítélték, miközben ügyvédje, családja és szakmai környezete is szentül hitte, hogy Eszter ártatlan.

Egész biztos, hogy Eszter szabotázs áldozata lett, mondjuk úgy, hogy »ezzel a doppingszerrel megmérgezték«, mert valaki belecsempészte az ételébe vagy a kulacsába a szert, amiből ivott.

– mondta dr. Borbély Zoltán, Eszter ügyvédje, a Nemzeti Nyomozó Iroda részletes és mindenre kiterjedő nyomozására támaszkodva. A nyomozás során részletes igazságügyi pszichológiai vizsgálat is készült, amelyből beigazolódott, hogy mind Eszter, mind pedig a szülei igazat mondanak

Az egyetlen lehetőség az volt, hogy egy kívülálló csempészte a tiltott szert Eszter ételébe vagy italába.

Eszter szervezetében sem előtte, sem utána nem volt nyoma semmilyen tiltott szerhasználatnak, vagyis a minta adatai egyszeri és nagyarányú mérgezésre utaltak, amit két igazságügyi pszichológus egymástól független véleménye és az egyik legtekintélyesebb magyar toxikológus szakértői véleménye is alátámasztott.

A fegyelmi bizottság mégis arra alapozta a döntését, hogy ha kimutatható a szer a sportoló mintájában, az tiltott szerhasználatot jelent, függetlenül attól, hogy az hogyan került oda.

Az ügy a háromtagú fellebbviteli bizottság elé került. Eszter ekkor még csak tizennégy éves volt, de úgy tűnt, sportkarrierjének vége lehet. Tíz hónappal a pozitív tesztet követően, 2019 októberében aztán Eszterre nem szabtak ki semmilyen büntetést.

Az egyetlen és igaz döntésnek éreztem ezt.

– emlékezett vissza Borbély Zoltán. Ám Eszter sajnos csak átmenetileg lélegezhetett fel, mert a Nemzetközi Korcsolya-szövetség megtámadta a döntést, és a Nemzetközi Sportdöntőbírósághoz, a lausanne-i székhelyű CAS-hoz fordult négyéves eltiltást kérve Eszterre, akinek így kálváriája nem érhetett véget.

Esztert kivételes robbanékonysága és gyorsasága miatt beválogatták a pekingi olimpiai csapatba is (Forrás: Fradi.hu)

A CAS előtti eljárásban Lausanne-ban már dr. Dányi Szilárd ügyvéd képviselte Esztert.

Eszter is részt vett a meghallgatáson, aki akkor, 2020 júniusában még fiatalkorú volt, már nem vétőképtelen, a jog nyelvén, de látványra azért gyerek. Akármennyire is felkészítettük őt, ebben a feszült légkörben eltört a mécses. Ezen nincs is mit csodálkozni, bárki összeroppanhatna egy ilyen környezetben, amikor ilyen súlyos vádak merülnek fel vele szemben. Mégis úgy érzem, hogy Eszter őszintesége annyira erősen hatott a testületre, ami még a svájci ügyvéd empatikus kérdésein is jól átjött.

– fogalmazott dr. Dányi Szilárd. A CAS nagyon sokára hozta meg az ítéletét. Ez idő alatt Eszter versenyezhetett, mert hatályban volt a másodfokú felmentő ítélet. Amikor pedig 2020 decemberében megjelent a CAS döntése, az addig eltelt időt beleszámolták a végül kétévesnek ítélt eltiltásba, azaz, összesen egy hónap maradt hátra Eszter hivatalos eltiltásából.

Nem sokkal később azonban Tóth Eszter újabb pofont kapott az élettől. Kivételes robbanékonysága és gyorsasága miatt beválogatták a pekingi olimpiai csapatba, azonban az olimpiai edzőtáborozás elején eltörte a bokáját, sőt: a rehabilitáció alatt ugyanott eltörte újra, vagyis megint a mínuszból kezdett neki a munkának, immár sokadszor.

Vannak túlélésre született emberek, és amit Tóth Eszter végigcsinált, s amekkora kitartás lakozik benne, ez még nagyon nagy dolgokat sejtet a short track-karrierjében.

– mondta a tatabányai származású gyorskorcsolyázóról Bánhidi Ákos, a rövid pályás gyorskorcsolya-válogatott edzője és menedzsere.