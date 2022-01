A Turul’s Miners szurkolói csoport a Tatabánya Baráti társaságból alakult a 2019 nyarán. Éveken keresztül jártak kézilabdameccsekre szurkolni, közben jótékonysági akciókat és közösségi megmozdulásokat is szerveztek. A mára már egyesületként működő társaság azóta is adományozási kampányokban vesz részt, Erős Árpád alapító tagot kérdeztük a jelenről.

– Milyen évet zártak? Mely események voltak a 2021-es év fénypontjai?

– Az egyesületté alakulás előtt is aktívan tevékenykedtünk. Részt vettünk a mellrák elleni kampányban, országos kupakgyűjtésben, szurkolói felvonulások ötletgazdái vagyunk, emellett szemétszedést szerveztünk a Turul Emlékműnél. A tavalyi évben nagyon sok mindent elértünk, annak ellenére, hogy ennyire fiatal az egyesület. Ebben az évben kettő dolgot lehetne kiemelni, amik szerintünk a legjobban sikerültek. Felállítottuk Tatabánya első kupakgyűjtő szívét a Győri úton, az Obi áruháznál. Másrészt második alkalommal szerveztük meg a közösségi szemétszedést Tatabánya jelképénél. Mindkettő nagyon jól sikerült és nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk. A kupakgyűjtő szívet teljes egészében adományokból és magánemberek önkéntes munkájából tudtuk megvalósítani, amit ezúton is köszönünk. Jelenleg is segítünk egy kupakgyűjtő szív kihelyezésében, amit Kertvárosban helyezünk el.

A Turul Emlékműnél szervezett szemétszedésük is sikerrel zárult (Forrás: Turul Miners)

– Jelenleg is gyűjtenek adományokat. Mit kell tudni a kampányukról?

– Legújabb kezdeményezésükben az SMA-s testvérpárnak, Daninak és Bercinek szeretnének segíteni. Mikor a kupakgyűjtő szívet megcsináltuk, az volt a célunk, hogy lehetőleg a térségben élő családokat, azon belül is beteg gyermekeket támogassunk. Elkezdtük keresni, hogy kit tudnánk támogatni, a lehetséges támogatottak közül az egyesületi tagok szavaztak, így esett a választás Danira és Bercire. Felvettük a kapcsolatot a szülőkkel, akik nagy örömmel fogadták a hírt, és biztosítottak minket, hogy mindenben segítenek, amiben csak tudnak. Mondanom sem kell, hogy szerencsére „nem győzzük” üríteni a kupakgyűjtő szívet. Van a városban pár kupakgyűjtő pont is, ahol szintén nekik gyűjtik a kupakokat. Egy egészen friss dolog, hogy ugyanezen célból adománygyűjtő dobozokat is helyeztünk el a városban több üzletben is, aminek bevételével szintén Dani és Berci gyógykezeléseit támogatja az egyesület.

A szurkolók a megyeszékhely első kupakgyűjtő szívét a Győri út mentén helyezték el (Forrás: Turul Miners)

– Elbúcsúztatták a régi sportcsarnokot. Mik az elképzeléseik, látták már, hol zendülnek majd fel legközelebb a buzdító dalok?

– Elköszöntünk a Földi Imre-csarnoktól. Láttuk az új sportcsarnokot, sőt, már a tervek és megegyezések is megvannak. Az új csarnokhoz nagy reményeket fűzünk, ott sokkal több lehetőségünk lesz nekünk, szurkolóknak. Alapvető célkitűzésünk volt az alapításkor, hogy egységesítsük és színesítsük a szurkolótábort. Távolabbi célunk, hogy egy jó szurkolói közösséget hozzunk létre Tatabányán. Ez egy hosszabb folyamat, időigényes. Jó kapcsolatot ápolunk a kézilabdaklub vezetőivel is, talán nem árulok el titkot azzal, hogy hónapok óta folynak az egyeztetések sok mindennel kapcsolatban. Izgatottan várjuk, hogy elkészüljön az új multifunkciós sportcsarnok.

A korábbinál is komolyabb koreográfiákat valósítanának meg a meccseken.

– A legjobban azt várjuk, hogy az új sportcsarnokban legyünk végre, szeretnénk belakni. Terveink szerint ott a korábbinál is komolyabb koreográfiákat szeretnénk megvalósítani. Jó kapcsolatokat építünk más magyarországi szurkolócsoportokkal is, valamint a magyar női kézilabda-válogatott hivatalos szurkolói csoportjával – magyarázta a drukker.

– Létszámunkat is szeretnénk folyamatosan bővíteni: úgy egyesületi tagokkal, mint pártoló tagokkal. Szeretnénk további támogatókat is szerezni, hogy céljainkat továbbra is meg tudjuk valósítani. 2021. január elején lettünk mi sport­egyesület. Az alapító tagok száma 11 fő volt, jelenleg már többen csatlakoztak. Ami szintén biztos, hogy a jótékonykodást a jövő évben is folytatjuk, illetve a közösségi szemétszedést is megszervezzük. Egyesületként folyamatosan nyújtunk be pályázatokat, jelenleg is van két városi pályázatunk beadva, amelyek kapcsán még várjuk a döntést – zárta szavait.