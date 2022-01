Különleges pillanatok részesei lehettek a közelmúltban a tatai jéghoki-palánták: a Fradi jégkorongozójának, Farkas Lőrinc Simonnak és a tatabányai származású Bányai Csepinek „álltak sorfalat” az esküvőjük alkalmából. Azt már Horváth Zoltán, a Tatai Hódok vezetőedzője árulta el nekünk, hogy U10- és U12-es gyerekek tartották magasba az ütőket, és hogy az ifjú pár volt az, aki igazából „nászajándékot” hozott a tatai jégsátorba.

A Hódok ugyanis egy dedikált mezt kaptak a Fradi támadójától, amelyet a tervek szerint elárvereznek majd. Farkas egyébként 2014 óta erősíti a zöld-fehéreket, s december végén, a Tóth Adriánnak adott gólpassszal érte el pályafutása 100. pontját az Erste Ligában. A csapat jelenleg a második helyen áll, de Simi, ahogy becézik, 2018 és 2021 között három bajnoki címet, karrierje során először Erste Liga-győzelmet (rögtön kettőt is), valamint Magyar Kupa-aranyérmet ünnepelhetett a zöld-fehérekkel. Emellett az IIHF Kontinentális Kupában is kiválóan szerepelt 2019 őszén, a dániai harmadik csoportkörben, a legjobb nyolc között két gólt is szerzett.