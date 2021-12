A tokiói olimpián is szerepelt komáromi lövő, Pekler Zalán már az alapversenyben is nagyszerűen célzott. Kimagasló, 632,4 körös eredményével első helyen jutott a fináléba maga mögé utasítva többek között a szám kétszeres Európa-bajnoki címvédőjét, Péni Istvánt is.