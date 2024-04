Annavölgy: Versmondó délután tartanak csütörtökön a művelődési házban a magyar költészet napja alkalmából. A rendezvény 17 órakor kezdődik.

Észak-Komáromban Nemcsák Károly és Matusek Attila színművészek beszélgettek a magyar költészet napja alkalmából

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

Ács: Vers minden áron címmel Sövegjártó Áron előadását hallgathatják meg az érdeklődők a költészet napja alkalmából az ácsi Bartók Béla Művelődési Házban. A rendezvény vasárnap 17 órakor kezdődik.

Dorog: A semmi ágán címmel rendeznek költészet napi közönségtalálkozót és könyvbemutatót Cselenyák Imre íróval a dorogi Gáthy Zoltán Városi Könyvtárban. A rendezvény csütörtökön 17 órakor kezdődik.

Dunaalmás: Pegazus szárnyán címmel költészet napi családi piknikre várják az érdeklődőket szombaton 10 órától a Dunaalmási Lovardába és Szabadidőparkba. A szervezők ezen a napon művészetek közötti időutazásra viszik a résztvevőket.

Csép: A községi könyvtárban pénteken 17 órakor kezdődik a magyar költészet napi rendezvény. A résztvevőktől azt kérik: mondjunk vagy olvassunk verset!

Észak-Komárom: A magyar költészet napja alkalmából, szerdán 17 óra 30-tól Válaszd az életet! címmel Kocsis Orsolya kiállítását nyitják meg az észak-komáromi Szinnyei József Könyvtárban. Nemcsak a képeit tekinthetik meg az érdeklődők, betekinthetnek alkotóműhelyébe, sőt ki is próbálhatják a különféle technikákat. A rendezvényen fellép a helyi Borostyán együttes is, amely a megzenésített versek műfaját műveli. Nemcsak a hangszeres muzsikát, hanem a költészetet is népszerűsíti. Nevükkel a versek örökzöld értékét kívánják kifejezni.

Kocs: Versmondó versenyt rendeznek csütörtökön 16 órától a községi faluházban. A versenyen általános iskolások, középiskolások és felnőttek vehetnek részt. A településen versíró versenyt is hirdettek, az eredményt is itt hirdetik ki.

Komárom: A magyar költészet napja alkalmából Kálloy Molnár Péter és Farkas Izsák Kis éji zene című estjét hallgathatják meg az érdeklődők szerdán a komáromi Jókai moziban a Komáromi Kulturális Kft. szervezésében. A rendezvény szerdán 18 órakor kezdődik. Csütörtökön Gyukics Gábor költő, műfordító lesz a komáromi Jókai Mór Városi Könyvtár vendége csütörtökön. A magyar költészet napja alkalmából rendezendő program 10, illetve 11 órakor kezdődik. Csütörtökön Éltem egyszer én... – Márai és a vers címmel rendeznek magyar költészet napi estet csütörtökön 18 órától a szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Házban. Közreműködik Mészáros Tibor irodalomtörténész, Hirtling István, Jászai Mari-díjas színész, Érdemes Művész és Szabó Dániel cimbalomművész. Ugyancsak csütörtökön, 10 órától a Cimbora együttes ad költészet napi koncertet a művelődési házban. A Monostori Kulturális Egyesület szombaton 15 órától Dózsa György Művelődési Házban rendezi a költészet napi programját. Fellépnek: Endrédiné Zsuzsanna, Egyed László, Gál László, Latinovits-díjas versmondó, Gál Boglárka, Szekeres Tibor, Krúdy-díjas költő és a Koppánymonostori Általános Iskola tanulói.

Környe: Csütörtökön közös ünneplésre hívják a település apraját-nagyját a környei művelődési házba. A szervezők 100 forintért megvásárolható verseskötetekkel, szavalt, megzenésített költeményekkel és a KaDarKölykök színjátszósaival várják az érdeklődőket. Azt kérik, hogy aki ellátogat a rendezvényre, ne felejtse otthon kedvenc versét se.

A magyar költészet napja alkalmából koncertet ad a Kaláka, Váci Mihályra is emlékeznek

Lábatlan: Arany János és Petőfi Sándor levelezéséből és verseiből összeállított irodalmi műsorra várják az érdeklődőket a magyar költészet napja alkalmából. A részleteket Siposhegyi Zsolt és Plaszkó Bence előadásában hangzanak majd fel csütörtökön 17 órától a lábatlani Vitéz Sághy Antal Városi Könyvtárban.

Mocsa: Április 19-én Oláh Kálmán tart előadást a művelődési házban. A program 17 órakor kezdődik.

Nagyigmánd: Csütörtökön 15 órától a Magos Művelődési Házba várják az irodalmat kedvelőket. A magyar költészet napi rendezvényen a 100 éve született Váci Mihályra is emlékeznek. A műsorban közreműködnek a Kincseskert Óvodába járó gyerekek és a Pápay József Általános Iskola diákjai. A rendezvényen felnőtt vendégek is szavalnak majd.

Nyergesújfalu: A költészet napja alkalmából a Kaláka együttes ad koncertet pénteken a nyergesújfalui Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtárban. A rendezvény 18 órakor kezdődik.

Beiratkozási akciót hirdetnek

Tatabánya A magyar költészet napja alkalmából beiratkozási akció lesz csütörtökön 9-17 óra között Bánhidai Fiókkönyvtárban, 10-16 óra között a Kertvárosi Fiókkönyvtárban, 8-16 óra között a Népház Úti Fiókkönyvtárban, 10-18 óra között az Újvárosi Fiókkönyvtárban, pénteken 8-16 óra között pedig a Felsőgallai Fiókkönyvtárban. Tudni kell azt is, hogy azok a látogatók válthatnak éves, ingyenes tagságot, akik még soha nem voltak könyvtári tagok; akiknek lejárt a könyvtári tagsága; akiknek élő tagsága április 30-ig érvényes. A beiratkozási akcióban csak azok az olvasóink vehetnek részt, akiknek nincs a birtokában lejárt kölcsönzési határidejű dokumentum, és nincs pénzügyi tartozásuk a könyvtár felé, illetve ezeket a tartozásukat a beiratkozás előtt rendezik.

Oroszlány: Csütörtökön 11 órakor a József Attila Általános Iskola előtti téren, József Attila szobránál Oroszlány tanintézeteinek képviselői közös versmondáson vesznek részt. 14 órakor alsó tagozatos diákok részvételével járási vers- és prózamondó verseny kezdődik a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtárban, majd ugyanitt, 16 órától a felsősök szavalnak. Az eredményhirdetést előreláthatólag 17 órakor tartják. Április 12–19. között XXVI. alkalommal rendezik meg a Civileké a ház elnevezésű rendezvénysorozatot. A nyitónapon, pénteken 18 órától nyitja meg Fátrai Erzsébet Márta díszpolgár a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtárban az 50 éves a KFMKK című kiállítást. A magyar költészet napja alkalmából közreműködik a KaDarka Társulat megzenésített versekkel.

Piliscsév: Szárszónak is egy a vége címmel szerdán 17 órától tartják a magyar költészet napi műsort a piliscsévi Kálmánfi Béla Művelődési Ház Könyvtárában. Az előadó Csabai János színész, rendező lesz. Fellép továbbá Pelsőczy László, Brunner Márta, Szentpéteri Eszter, Ambrus Károly, Szentesi Nóra és Gula Léna.

Tata: Csütörtökön 17 órától a városháza dísztermében tartja a magyar költészeti napi rendezvényét a Tatai Versbarátok Köre. A műsorban közreműködik dr. Székelyné Szilvia (ének), fellépnek a kör tagjai. A műsor szerkesztője Gútay Jánosné, a kör vezetője.

Tokod: A magyar költészet napja alkalmából zenés, irodalmi összeállításban magyar költők, zeneszerzők műveiből csendülnek fel részletek Udvarhelyi Boglárka és Kiss Tivadar operaénekesek, valamint Pánti Anna előadóművész előadásában. Válogatást hallhatnak nagy magyar íróink műveiből (Ady Endre, József Attila, Petőfi Sándor Juhász Gyula, Radnóti Miklós), valamint ezen művek megzenésített dalai csendülnek fel Sugár Rezső, Mosonyi Mihály és Reinitz Béla feldolgozásában. A rendezvény csütörtökön 16 órakor kezdődik a tokodi Lukácsi Máté Művelődési Házban.