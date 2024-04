A közösségi ház és kertje adott otthont a városi húsvétnak, amely tavaly is nagy sikert aratott a komáromiak körében. A kert szépen feldíszítve várta az érdeklődőket, akik egymásnak adták a kilincset a programon. A gyerekek fajátékokat próbálhattak ki, tornyot építhettek fakockákból, halacskákat horgászhattak, a nagyobbak pedig a gólyalábas közlekedést igyekeztek elsajátítani több-kevesebb sikerrel.

A városi húsvét alkalmával fajátékokkal is lehetett játszani

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

A Komáromi Kulturális Kft. által szervezett programra több nyuszi is érkezett, akiket a gyerekek nagy érdeklődéssel szemléltek, de nem spóroltak a simogatással sem, igaz páran kissé durván nyomorgatták a békés négylábúakat, amíg a szüleik rájuk nem szóltak.

Sokan érkeztek rendkívül felkészülten a csokitojás-keresésre, többen ugyanis kis kosárkát is hoztak magukkal. A gyerekek idén is nagy élvezettel vetették magukat bele a keresésbe, és töltötték meg zsebeiket, markukat, kosarukat a finomságokkal. Emellett ízléses fotósarok is várta az érdeklődőket, ahol sorra készültek a húsvéti témájú fotók mindenkiről.

A közösségi ház belsejében ugyancsak folytatódott a program. A gyerekek kézműves foglalkozáson vehettek részt, majd az Iszkiri zenekar adott koncertet. A szervezők mindezek mellett a helyi kézműveseket is meghívták a programra, akik a húsvéthoz kapcsolódó portékákkal érkeztek az alkalomra.