Szintén ezt az elismerést vehette át Horváth Istvánné zenetanár, kántor, karnagy. Házasságkötése után 1978-tól véglegesen is komáromi lakossá vált. Az első pillanattól kezdve nagy örömmel vállalta el a tatai tanítás mellett a kántori teendőket a komáromi Jézus Szíve templomban majd a katolikus énekkart is vezette 1992-ig. 2003-ban felkérték az Almásfüzitői Timföldgyár – Komáromi Kőolajipari Vállalat közös Vegyész-Karának vezetésére is, amelyet 18 éven át irányított. 2017-ben Bros Gergely plébános újraszervezte a Komáromi Katolikus Énekkart, amelynek vezetésére újólag Horváthné Rozikát kérte meg. Horváth Istvánnénak munkája elismeréséül a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei együttesek Szövetsége 2022-ben a magyar kultúra napján KÓTA-díjat adományozott.