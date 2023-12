Nagy sikerrel debütált tavaly az adventi időszak egyik újdonságaként megrendezett előadás, melynek akkor még a most felújítás alatt álló városháza ablakai és az épület előtti tér adott otthont. Kaj Ádám, a társulat vezetője elmondta, hogy az angyaljáték ötlete a németországi Augsburg városából származik.

– Ott már 1977 óta hagyományként az adventi vásár részeként angyaljáték is színesíti a várakozással teli időszakot. Az augsburgi reneszánsz városháza impozáns méretű, tele van ablakokkal, melyekben huszonhárom angyal jelenik meg, akiket a város polgárai formálnak meg – árulta el.

Kaj Ádám elmondta, hogy az esztergomi Keresztény Múzeumban is látható Hans Holbein nevű reneszánsz festő néhány alkotása és éppen az ő augsburgi oltárképe alapján formálták meg a színdarabban szereplő angyalok jelmezeit. Tavaly és idén is az esztergomi Mindszenty József Katolikus Általános Iskola diákjai alakították Esztergom főterén az angyalokat, őket Gál Éva és Bégányiné Juhász Marianna pedagógusok készítették fel a szerepükre.

– Hasonlóan a tavalyi évhez idén is élőzenével tagoltuk az angyalok megjelenését. Ki kell emelnem Ágoston Máté zeneszerzőt, színházunk zenei vezetőjét és szerzőtársát, a dalszövegíró Ágoston Petrát. Ők komponálták az Esztergomi Angyaljáték himnuszát is. Idén mintegy 80-90 esztergomi iskolába járó diák és a Musical Akadémia növendékei is tagjai voltak a kórusnak. Az erre az alkalomra összeállt „Babits Brass Band” fúvósai szolgáltatták a zenei aláfestést – idézte fel.

Egyébként három fiatal esztergomi tehetség is bemutatkozhatott, Árkosi Klaudia az Abigél című musicalből énekelt el egy karácsonyi dalt, Helfy Alexa és Temesi Blanka pedig John Lennon klasszikusát, a Happy Xmast adta elő.

– A műsor kellően sokszínű volt, így mindenki megtalálhatta a kedvére való dalt. Háda János színművész egyfajta ceremóniamesterként tolmácsolta az adventi gondolatokat, verseket a közönségnek. Szólistaként Babits Mihály Színház tagjait, Cseke Brigittát, Kiss Rékát, Öller Rolandot és Szondi Tamást hallhattuk – mondta.

A színház vezetője bízik benne, hogy immár hagyománnyá érett a kezdeményezésük, egyúttal köszönetet mondott Szekér Zoltánnak, az Esztergomi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, illetve Ligeti Martina rendezvényszervezőnek a bizalomért és a támogatásért.