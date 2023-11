A Juniorka Alapítványi Óvoda Csiga csoportosai izgatottan érkeztek a Kuny Domokos Múzeumba, ahol már várta őket Szűcs József múzeumpedagógus. A gyerekek ezúttal a Hercegnő kiszabadítása című foglalkozásra érkeztek. Egy hónapja már sikeresen teljesítették a lovagi tornát, így most is hatalmas lelkesedéssel kezdtek neki a feladatoknak.

Mint kiderült, ezúttal rejtvényeken, feladatokon keresztül jutnak el a világ másik felére, ahol a hercegnő raboskodik. Az út közben végig járták a tengereket, leereszkedtek a barlangok mélyére, felrepültek a napba, de jártak Mátyás király udvarában is, hogy végül a hercegnő hosszú aranyhaját követve eljussanak a világ másik felére.

Szűcs József a Kemma.hu-nak elmondta, hogy nagyon népszerűek a múzeumpedagógiai foglalkozásaik. Idén eddig már több, mint nyolcezren vettek részt valamelyik programon.

– A tatai múzeumban számos foglalkozás érhető el, ezek részben a működő kiállításokhoz vagy valamilyen gyűjteményi darabhoz kapcsolódnak. A múzeumpedagógiai foglalkozások lényege ugyanis, hogy valamilyen módon a múzeum gyűjteményét, kiállítását érintsék. Ezzel adnak többet, mint más foglalkozások. Hiszen itt a gyerekek találkoznak a múzeumban lévő tárgyakkal, történetekkel. Ha van rá lehetőség, a kezükbe is vehetik, megtapogathatják őket – magyarázta a szakember, aki elmondta, hogy a legtöbb foglalkozásukat az adott korosztályra alakítják.

Maradandó és jó emlékek A múzeumpedagógus azt is elmondta, hogy május-június hónap a legnépszerűbb, akkor nagyon sok osztálykiránduló csoport érkezik az ország számos pontjáról. Év közben pedig főleg a helyi, illetve a környékbeli óvodákból és iskolákból jönnek.

A szakember szerint a gyerekek nagyon élvezik a foglalkozásokat és ügyesek is. A visszatérő csoportok emlékeznek a hónapokkal korábbi feladatokra is, ha egy-egy elem újra felbukkan a játékban. A foglalkozásoknak pedig pont ez a célja, hogy maradandó és jó emlékekkel térjenek haza a múzeumból a résztvevők.

– Nagyon fontos, hogy kik vesznek részt a foglalkozáson. Hogy tudnak-e olvasni, netán ovisok érkeznek, akiknél a vizuális elemekre kell helyeznünk a hangsúlyt. Mindig próbálunk alkalmazkodni az adott csoporthoz. De akár a foglalkozás közben is tudunk változtatni, ha úgy látjuk, hogy sok nekik vagy nehezebb, összetettebb a feladat. De olyan is van, hogy azt látjuk, többet is elbírnának, akkor is menet közben módosítjuk a játékot – árulta el a szakember, aki szerint nincs két egyforma foglalkozás.

Már csak azért sem, mert pár havonta mindig változtatnak kicsit a feladatokon, és a múzeumban zajló programok is befolyásolhatják a játékot azon felül, hogy minden csoport különböző, így különbözően reagálnak a foglalkozásra, ami szintén alakítja annak menetét.