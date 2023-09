Mint arról korábban beszámoltunk: 50 éve nem volt olyan a tatai várban, mint most. Megcáfolják az egyik városi legendát is. A tatai vár titkait keresik a régészek. A várudvar két részén is ásatások zajlanak. Dr. Schmidtmayer Richárd, a múzeum igazgatója elmondta, hogy az egykori török malomnál, vagyis a Ferrando-bástya tövében, illetve a török kori átjárónál, vagyis a Kecske-bástya mellett dolgoznak a szakemberek.

Ráadásul a feltárások során egy rejtélyes föld alatti folyosóra bukkantak a tatai vár alatt. A titokzatos folyosóról semmilyen feljegyzés sem maradt fent, így még a régészeket is meglepte, hogy mit találtak.