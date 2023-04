Nem tudom, kinek van meg az a kocsmás alapszabály, hogy „télen borozunk, nyáron sörözünk” azzal a kiegészítéssel, hogy „nyáron fröccsözünk is.”

Mark Dredge: Sör mesterkurzus című magyarul megjelent könyve a korábbi sörszakértői kiadványoknál lényegesen elmélyültebb, és címéhez méltón a kezdő és haladó fokokon jócskán túllépve kalauzolja el a sörisszákat egy szebb és jobb világba. Ahogy kissé túlzón egyesek nevezik: a folyékony arany, avagy a sör egy ókortól velünk lévő csodaság, a bor dominás riválisa.

Dredge pedig hát akárhogy is nézzük, a világ egyik legakkurátusabb sörszakértője, a „fajtáján” belül is az egyik legjobban író specialista. Kötete révén a klasszikus sörös témákat is érinti, így fejezetekre bontva meséli el, hogy „Hogyan lesz tökéletes habja a sörnek? Melyik ételhez milyen típusú sör illik? Mennyi ideig és hogyan készül a sör? Miként váljunk profi sörkóstolókká?”, de persze nem lenne Mark Dredge, ha nem menne ennél jóval tovább. Már pedig továbbmegy.

A könyv borítója

Fotós: Pöltl Oxi Zoltán / Forrás: 24 Óra

A szerző ugyanis elmeséli, hogy mi a sör kultúrtörténete, és leírja, hogy melyek a sörstílusok, kielemzi a sör habjának összetételét, elárulja a tökéletes sörcsapolás titkát és beavatja az olvasót, hogy tulajdonképpen mennyi víz is van a sörben. Ezek mellett az alapanyag szintig merül el, hogy felvonultassa kötete lapjain a sör alapanyagának számító gabonaféléket, malátákat, de külön fejeztet szentel a komlónak is. Ez utóbbiról nemcsak a termesztés, a fajták kapcsán terjeszt ismeretet, de a komlótermő tájakról is tudósít.

Ezután, mintha csak a sörfőzés folyamatát modellezné könyvével, az erjesztésről értekezik. Azok a sörissza olvasók, akik ekkor már elég nyálat lenyeltek és a hűtő felé sandítanak és a sörnyitó felé nyúlkálnak, bizony csak természetes vágyaiknak engedelmeskednek. Dredge persze itt nem áll meg és kontrasztos írással toldja meg sörgourmandságban fogant művét, miszerint a hordós friss, és érlelt sör párharcával fokozza a fokozhatatlant.

A levezetés, az utolsó fejezetek viszont kifejezetten részegítően kellemesek, hiszen itt arról olvashatunk, hogy milyen ételek illenek a jó sörökhöz és fordítva, melyek a jó sörözők jellemzői, illetve rámutat „az egyensúly és harmónia” találkozására is.