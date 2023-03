A rendezvény minden hozzá fűzött reményt beváltott. Miként a település honlapja is beszámol róla, népszerűek voltak a különböző húsvéti dekorációk, ezen belül az úgynevezett kopogtatók, az ajtódíszek, de kiderült az is, hogyan készülhet harisnyából virág. A kínálatban szerepeltek horgolt nyuszik, csibék és bárányok is, viszont az árusok az apróságokon kívül kedveztek az anyukáknak is. Többségük hosszú perceket töltött az ékszereket és táskákat bemutató standnál, de a kerámiából és fából készült lakásdíszek és ajándékkiegészítők is sokak figyelmét felkeltette. Bár széles repertoárral készültek az árusok, 12 standon árulták portékáikat, mindenki saját hobbijának hódolt a bemutatók alatt. A helyi nyugdíjas klub és az iskola szülői munkaközössége saját fenntartásukat finanszírozták a bevételből, a legtöbb esetben becsületkassza működött. A vásár nem érhetett véget tombolahúzás nélkül, ahol kicsi és nagy egyaránt örült a meglepetéseknek.