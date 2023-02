Pontosan ugyan nem tudni hol, de a Fortepan adatai szerint Tatabánya környékén forgatták az 1976-as Az öreg című magyar filmet. Olyan legendák játszottak benne, mint Latinovits Zoltán, Haumann Péter, Harsányi Gábor, Pécsi Ildikó, Dajka Margit, Tomanek Andor, Juhász Jácint. A főszereplők közül ma már csak Harsányi Gábor van életben, a többiek közül utolsóként Haumann Péter hunyt el 2022 májusában. Érdekesség, hogy a film Gáll István regényéből készült. Ő 1963-1965 között Tatabányán élt írói ösztöndíjjal.

A rendezú Révész György többször is járt megyénkben dolgozni. Érdekesség, hogy a szintén 1976-os Révész-filmben, a Két pont között a legrövidebb görbében is játszot Haumann Péter, valamint Juhász Jácint, és azt is Tatabányán forgatták. Az 1973-as Kakuk Marciban pedig Haumann mellett Harsányi, valamint Latinovits testvére, Bujtor István is szerepelt. Ehhez a filmhez a megyeszékhely mellett Tatán és Majkon is rögzítettek jeleneteket.

Az Öreg regény formában pályadíjat nyert, igazi kétszemélyes drámát mutat be, amelyben az öreg (a filmben Latinovits) egy bányatelep szélén álló magányos szivattyúháznál próbálja a megrokkant fiúból (a vásznon Harsányi alakítja) embert faragni. A veterán, konok, harcait megharcoló, soha meg nem alkuvó bányász és az izgága bányászlegény párharca, ahogy az a moly.hu-n olvasható, olyan felejthetetlen figurával ajándékozza meg az olvasót, aki önmagán messze túlmutató távlatokat hordoz, múlt és jelen mély és lényegi összefüggéseire világít rá.