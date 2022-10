Kiemelte: Sulyok Teréz évtizedek óta örvendezteti meg a művészet kedvelőit alkotásaival. Akvarellek mellett olajfestményeket is készít, és a selyemfestés technikája is nevéhez fűződik. Alkotóművész és pedagógus, aki tanított a naszályi művészeti iskolában is, művészetek iránti elkötelezettségét, szeretetét így adva tovább a felnövekvő nemzedéknek. Számos hazai és külföldi kiállításon csodálhatták már meg műveit. ​A művész hozzátette: a Bánhidai kisGalériában a közelmúltban készült alkotásai tekinthetők meg, amelyek nagy része a naszályi alkotótáborban készült.