Az eseményen Michl József polgármester Makovecz Imre tatai kötödéseiről mesélt. Megemlítette például az autópálya mellett egykoron felépült Laczházy vendéglőt, itt például tatai asztalos is dolgozott, illetve a Bartók Béla Óvodát, amelynek tervezésében a mester is segédkezett, elképzeléseit papírra vetette. Makovecznek köszönhető, hogy az általa tervezett épületekbe a köveken, betonon és fagerendákon kívül élet is került.