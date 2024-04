Finom kávé, ínycsiklandozó szendvicsek és egy jó beszélgetés várta azoknak a tatai cégeknek a képviselőit, akik elfogadták Michl József, Tata polgármesterének a szerdai reggelire invitáló meghívását. A szokások szerint a köszöntő után egy érdekes előadással indult a találkozó. Ezúttal Szőlősi-Ordacsi Zsuzsanna, Novicon Hungary Kft. értékesítési vezetője beszélt a cégekre szabott digitalizáció fontosságáról és előnyéről.

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Az előadás után Michl József tartott beszámolót a Magyary terv 3.0 elképzeléseiről, illetve a várható beruházásokról és a folyamatban lévő pályázatokról. A város vezetője a Kemma.hu-nak elmondta, hogy az áprilisi találkozón is olyan programmal készültek a cégek képviselőinek, amik segíthetik őket a hatékonyabb munkában.

– A Magyary Terv 3.0-ban is az okos város gondolatát fogalmaztuk meg. Ezért is gondoltuk, hogy a vállalatok, és a cégek számára ez most egy állandó, folyamatosan fejlesztendő terület. Ezért a szerdai reggelin a vállalatirányítás digitális lehetőségeiről hallgathatnak meg egy előadást a résztvevők. Azt tapasztaltuk, hogy a tatai cégek ezen folyamatosan dolgoznak, így most ezzel szeretnénk nekik segíteni – magyarázta a polgármester, aki külön örült, hogy olyan cégek is elfogadták a meghívást, akik eddig még nem vettek részt a korábbi találkozókon. Emlékeztetett, hogy nemrég köszöntötték a nagyadózókat is.

A lehetőségek reggelije

– Több olyan ingatlanfejlesztést javaslunk a tataiaknak, amelyek részben ezután kerülnek kiírásra. Ilyen lesz például a Fáklya utcában a büfésor, amit teljesen felújítanánk, ezt a következő testületi ülésen tárgyaljuk majd. Vagy például az Újhegyben új lakások építésére írtunk ki pályázatot, ingatlanértékesítésre, ahol lakóházakat lehet építeni. Illetve továbbra is szeretnénk, ha minél több helyi cég megismerné az ipari parkot, ahová továbbra is várjuk a beruházókat – mondta Michl József.