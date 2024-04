Az esemény célja az volt, hogy megmozgassák a gyerekeket, azokat is, és azokkal is megszerettessék a testmozgást, akik eddig nem szívesen sportoltak. A feladatok teljesítése közben zene is szólt Szabó Tamás jóvoltából, így még vidámabban teljesítették a pályákat a diákok. A gyerekeket közben egy nyuszi kabalafigura is biztatta.

A csapatok nem versengtek egymással, csak a részvétel volt fontos. A szervezők azt is elárulták, jövőre is szeretnék megrendezni a programot, amelyre újabb izgalmas feladatokkal készülnek majd.