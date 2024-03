– Az Erasmus+ projektünk, azaz a KÖSZ, hogy újrahasznosítod! második akcióját rendeztük meg, amelynek ezúttal Almásfüzitő adott otthont – mondta Fehérvári Dávid, az egyesület vezetője. – Most debütáltak az újrahasznosító gépeink is, így a gyerekek és a szülők az újrahasznosítás teljes folyamatával megismerkedhettek.

Az újrahasznosítás folyamata rendkívül érdekelte a gyerekeket

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

Hozzátette, gyakran kérdezik tőlük az emberek, hogy mi értelme van szelektíven gyűjteni a szemetet, ezt pedig ezeken az alkalmakon szemléltetni is tudják. Először ledarálják a műanyag kupakokat, amelyből pellet, darálék keletkezik. Ezt különböző módokon lehet felhasználni. Ők átalakított melegszendvicssütők segítségével készítenek belőle vonalzókat, könyvjelzőket és bevásárlókocsiba való, százas formájú műanyag érméket. Olyan dolgokat készítenek, amelyek a hétköznapi életben hasznosak.

Injektor segítségével karabinereket is csinálnak, a későbbiekben pedig virágcserepeket is készítenek majd, amelybe a nap végén virágot ültetnek, így zárul majd be az újrahasznosítási lánc.

A program nagy sikert aratott, több mint ötvenen vettek részt a délelőtti programon. Volt húsvéti csokikeresés is, az Almásfüzitői Községvédő és Szépítő Kör pedig biztosította a helyszínt és az ebédet is. Az eseményen Beró László polgármester is köszöntötte a jelenlévőket. Délután szemétszedéssel folytatódott a program, a Prépost-szigetet tették rendbe a lelkes résztvevők.