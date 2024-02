Műanyag palackok, üvegek és ruhák is szennyezik a környezetet

A szemétszedés adatairól részletesen beszámoltak a Kisvárosi Önkéntes Szemétszedők Facebook oldalán is. Három óra alatt hatvannégy zsák szemét gyűlt össze. A hulladék legnagyobb részét műanyag fóliák, alu fémek, üvegek és műanyag palackok tették ki, de volt fémdoboz, hungarocell, veszélyes hulladék, és tetra pakk is bőven a fellelt szemét között. Emellett ruhákat, cipőket is találtak az önkéntesek a munka során. Így egy két és fél kilométeres szakaszt sikerült kitakarítaniuk ez alkalommal, mindezt három óra leforgása alatt.