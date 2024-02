A Csikkzero program felhívja a figyelmet arra is, hogy évente a világon 6,5 trillió cigarettát vásárolnak, ebből pedig 4,5 trillió az utcán végzi hulladékként. A világ szemétkupacainak 30-40 százalékát eldobott csikkek alkotják. Nem alkalmasak újrafeldolgozásra, bomlási idejük pedig hosszú, mivel jelentős mennyiségű műanyagot tartalmaznak. A cigarettában található káros anyagok súlyosan környezetszennyezőek, egy csikk akár 500-1000 liter vizet is beszennyezhet.

Ellopták a hordókból kialakított kukát

A KÖSZ tagjai a város több olyan pontján elhelyeztek hordókból kialakított kukákat, ahol azt tapasztalták, hogy rendszeresen szemetelnek. Sajnos a Szabadság út–Bélapuszta közötti hordót valaki meglovasította az elmúlt napokban. Az egyesület tagjai jelezték, ezzel nem csupán az ő munkájukat veszik semmibe, hanem a helyi közösségek és a Városgazda Kft. tevékenységét is. Ráadásul ezek a hordók nem hasznosíthatóak másra, hiszen mindegyik aljára több lyukat is fúrtak.

Dr. Fehérvári Dávid hozzátette azt is, a rendezvény nagy sikert aratott a résztvevők körében, nem csak a városból, Almásfüzitőről és a vármegyén kívülről is érkeztek csikkszedők. Felhívta a figyelmet arra is, február végén, vagy március elején nagyszabású szemétszedési akciót terveznek. A diákokat arra biztatta, vegyenek részt ezen a programon is, hiszen ahogy a Csikkzero, a szemétszedés is értékes pontokat ér majd a II. Fenntarthatósági Kupában, amely a napokban vette kezdetét.