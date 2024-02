A Jókai moziban rendezett keddi megnyitón dr. Molnár Attila polgármester köszöntötte a diákokat, majd gratulált a Koppánymonostori Általános Iskolának, ugyanis ez az intézmény nyerte meg tavaly a kupát. A város vezetője azt is hangsúlyozta, az elmúlt tíz évben több mint tizenegyezer fát ültettek el a településen. Köszönetet mondott Havran-Tóth Bernadett környezetvédelmi referensnek, akik sokat tesz Komárom növény-és állatvilágának megőrzéséért. Ezt követően a polgármestert a szervezésben is résztvevő Kisvárosi Önkéntes Szemétszedők (KÖSZ), tiszteletbeli tagjukká nyilvánították.

A második Fenntarthatósági Kupára már decemberben lehetett pontokat gyűjteni, amikor karácsonyi kézműves dekorációkat készíthettek a gyerekek. Most szombaton 10 órakor a Generációk Háza parkolójából indul a CsikkZero csikkszedő akció. A kupán résztvevők a komposztálás témakörével is foglalkoznak, a tavaly épített komposztálókat ellenőrzik, az összegyűlt humuszt pedig fák ültetésére használnák fel. Március elején szemétszedési akciót terveznek, amelyhez kenuk segítségét is igénybe veszik. Áprilisban sportnap, valamint piknikkel és kvízzel összekötött biciklitúra is szerepel a programok között. Májusban projektmunka lesz a feladat.

Az iskolák mellett idén is lesz egyéni verseny is, amelynek első három helyezettje értékes nyereményekre számíthat. A harmadik ajándékutalványt, a második tabletet, az első pedig laptopot kap ajándékba.

A kupa eseményeinek ismertetését követően Juhász Márton tartott előadást a diákoknak a természetvédelemről és a környezettudatos gazdálkodásról. A fiatalok sok helyi védett állatról és növényről hallottak, amelyek többek között a Szent Pál-szigeten, a Szőnyi-szigeteken, illetve a Rüdiger-tónál lelhetőek fel.

A Fenntarthatósági Kupa ötlete egyébként Varga Levente és Nagy Dominik iskolai projektjéből indult, amely pályázat az Európai Unió által szervezett Salto Awards döntőse is lett zöld ifjúsági projektként.