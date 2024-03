Elkészültek az első portfóliók a regionális döntőbe jutott szépségekről. Eddig 3 lány állt kollégánk, Flajsz Péter kamerája elé a tatai stúdióban. Annak ellenére, hogy a fotósunk inkább közéleti eseményeken mozog otthonosan, nagyon jól érezte magát a Tündérszépek fotózásán. Még nem késő jelentkezni a tunderszepek.hu oldalon.

A Tündérszépek fotózásán kiváló volt a hangulat. Borbély Bernadett portfóliója is elkészült

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

– Könnyű volt együtt dolgozni a lányokkal – árulta el lapunknak Péter. Szerinte, bár a versenyzők először kaptak reflektorfényt, nagyon jó pózokat választottak és jól tudták a lányok, mi az, ami jól áll nekik. – Hamar megtaláltuk a közös nevezőt. Alig telt el néhány perc, már félszavakból is értettük egymást – emelte ki Péter, miközben két mosoly között hozzátette: „Soha rosszabbat!”

Fotósunk mindent megtett azért, hogy oldja a hangulatot: folyamatosan dicsérte a lányokat és szükség esetén néhány jó szóval is biztatta őket, sőt, még zenei aláfestést is biztosított a hangulat kedvéért. Péter szakmai tanácsait hamar megfogadták a lányok. Végül fotós és a modellt álló gyönyörű lányok is hálásak voltak: elvégre egyik a másik nélkül nem tudott volna ilyen jól működni.

Sportos öltözetben, fürdőruhában, valamint elegáns ruhában és utcai viseletben is kameránk elé álltak a lányok. Volt, aki egy-egy szettel érkezett, viszont olyan is, aki nem tudott kedvenc ruhadarabjai közül választani és mindegyiket felpróbálta. Készültek fotók elegáns díszletek között, de a hagyományos színfalak előtt is, ahol egyszerűen csak a szépség kapott fókuszt.

Tündérszépek: keressük Komárom-Esztergom vármegye legszebb lányát!

Érdemes nevezni a Tündérszépek szépségversenyre, mielőtt betelnek a helyek. Saját portfólióval is lehet jelentkezni, de profi fotóssal el is készítjük első saját fotósorozatát annak, aki ezt kéri. Komárom-Esztergom vármegye szépségei Győr-Moson-Sopron, valamint Vas vármegye hölgyeivel versengenek majd a továbbjutásért. A regionális fordulóba legfeljebb ötven hölgy juthat be. A zsűrizés a jelentkezéssel együtt indul! Nevezz még most, mielőtt betelnek a helyek!

Mint minden évben, az idén is adunk pár tippet, hogyan készülj fel egy szépségversenyre. Tündérszépek szépségversenyünkben régiós szinten összesen legfeljebb 50 lánynak van lehetősége arra, hogy akár saját portfólióval, akár szervezett fotózáson mutassa meg bájait. Husz Fédra sminkmester és Radvánszki Timi kozmetikus is adott néhány jó tippet.