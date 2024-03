– Smink előtt mindenképp tisztítsuk le a bőrt, használjunk nappali krémet, illetve szemkörnyékápolót – kezdi sorolni Radvánszki Timi tatabányai kozmetikus a bőrápolás alapjait, mikor arra kértük, mondjon néhány tippet a versenyzőknek a Tündérszépek fotózás előtt. Mint ismert, immár ötödik alkalommal indul útnak a Tündérszépek, a Mediaworks Hungary Zrt. az országos szépségversenye, ahol elsőként a regionális fordulóban mérettethetik meg magukat a jelentkezők.

Tündérszépek fotózásakor is nagy segítség: arcápolás fortélyait mutatja Gyöngyvér, Timi édesanyja

Fotó: Novotni Ákos / Forrás: 24 Óra

A regionális fordulóba jutott lányokat folyamatosan értesítjük, hiszen a zsűrizés is folyamatos. Nekik és azoknak, akik még most jelentkeznek, jó tanács lehet Radvánszki Timi néhány tippje. Szerinte lehet szó akár nappali, akár alkalmi sminkről, a legfontosabb, hogy a bőrszínhez passzoló alapozót, korrektort válasszuk ki A smink célja az arc előnyös vonásainak kiemelése, szépséghibák korrigálása, elfedése, lényege a harmónia. Elmondta azt is, mindenképp olyan sminket készítsünk, ami tükrözi a személyiségünket. Ilyenkor érezhetjük szépnek, magabiztosnak magunkat.

Még nem késő jelentkezni!

Három hete érkeznek a jelentkezések a Tündérszépek 2024 szépségversenyre, de még most sem késő kitölteni az adatlapot és bekerülni Komárom-Esztergom vármegye legszebb lányai közé. Nincs más teendő, mint NEVEZNI mielőbb, hogy te is esélyt kapj!

Tündérszépek: a kevesebb néha több!

A tatabányai kozmetikus szerint a színek kiválasztásánál figyelembe kell venni, a szem, a haj és a ruha árnyalatát hiszen, így lesz tökéletes az összhang. Radvánszki Timi hozzátette, hogy a fotózáskor minőségi alapozót érdemes választani, az arc kontúrozása, a szem kiemelése, egy ízléses tusvonallal szuper eredményre vezet.

– Jól mutat ilyenkor egy csillogó szájfény vagy egy nude rúzs használata. Egy szépségverseny során kiszámíthatatlan lehet, hogy mikor kerülnek sorra a versenyzők, így a tartósság érdekében, hogy a smink ne sérüljön, egy fixálóval zárnám a folyamatot – zárta szavait a szakember.