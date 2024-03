Négy évvel ezelőtt került újra napirendre a Komárom és Székesfehérvár közötti gyorsforgalmi út építésének lehetősége. Ennek keretében kétszer kétsávos 110 km/h tervezési sebességű főútként valósult volna meg a 13-as és a 81-es főutak fejlesztése. A tervezés és a nyomvonal kijelölése el is kezdődött. A kormányrendelet értelmében azonban M200-as néven a korábbi tervektől eltérően 110 km/h tervezési sebességű, szélesebb nyomtávú 2x2 sávos kétoldali burkolt leállósávval létesülő autóutat alakítanak ki, amely éppen érinti Székesfehérvárt, keresztezi az M7-es autópályát, ezzel összekötve az M1-es és M7-es autópályát, csökkentve az M0-ás forgalmát. Majd folytatódva Sárbogárd térségében csatlakozna be az M8-as gyorsforgalmi útba. Ezek tervezési feladatai is elkezdődtek.

Az M200-as autóút első szakasza az M1-es autópályától Székesfehérvár nyugati elkerülőjéig tart.

Fotó: MKIF Zrt.

Az M200-as autóút megvalósítása nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás. Az autóút első szakaszának tervezési feladatait már megkezdte az UVATERV Zrt. Ez az M1-es autópályától Székesfehérvár nyugati elkerülőjéig tart és húsz települést érint. A vállalat képviselői több alkalommal tájékoztató és egyeztető megbeszélésre hívták az érintett települések polgármestereit. Kisbér, Csép, Császár, Ete, Vérteskethely nyilatkozattételre jogosult képviselői érkeztek március 7-én a kisbéri polgármesteri hivatalba. Elmondták, hogy a tervezési feladat a tárgyi szakasz korábban elkészült és környezetvédelmi engedéllyel rendelkező tanulmányterv szerinti nyomvonal korszerűségi felülvizsgálatával kezdődik.

A tervezési feladat elvégzéséhez elengedhetetlen a korábbi tanulmányterv készítése óta esetlegesen felmerült, a nyomvonal környezetében, illetve a fejlesztés hatásterületén belül tervezett, forgalmat befolyásoló fejlesztések ismerete. Továbbá figyelembe kell venni azt is, hogy milyen jelenleg ismert önkormányzati vagy magánberuházói fejlesztések vannak. Ezenfelül fontos, a korábbi tanulmányterv készítése óta esetlegesen felmerült, környezetvédelmi engedéllyel rendelkező nyomvonal környezetében, illetve a fejlesztés hatásterületén belül tervezett, forgalmat befolyásoló és azt érintő fejlesztések ismerete.

Az M200-as autóút elkészültének szakaszai

Március végére készülhet el a nyomvonal korszerűségi felülvizsgálata egy tanulmányterv keretében, majd ezt követi egy körülbelül három hónapos bírálati szakasz, így június végére lesz végleges a nyomvonal és a műszaki tartalom. Ezt követően szeptemberben indítják meg a korábbi környezetvédelmi engedély módosítását, továbbá várhatóan az év végére elkészül bírálati szinten az útépítési engedélyezési tervdokumentáció. Ezután következnek az egyeztetések és a bírálat lefolytatása. Váratóan 2025 őszére áll rendelkezésre az útépítési engedély. A terepi felmérések és a geotechnikai feltárások ezután kezdődnek. Hosszú folyamat lesz még a nyomvonal mentén lévő területek kisajátítása, ez a kormány feladata lesz, amelynek az elkészülte után tudható az építés megkezdésének és befejezésének várható időpontja.