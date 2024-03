Ahogy arról korábban beszámoltunk, kedden délelőtt elkezdődött a sokak által régen várt beruházás a tatabányai pláza kereszteződésében. A város végre búcsút int a láthatatlan lámpáknak, így biztonságosabb lehet a forgalmas csomópont. Jelzőőrök azonban nem segítették az autósokat.

Csak a jelzőőrök hiányoztak a tatabányai pláza kereszteződéséből

Fotó: Viszló Balázs / Forrás: 24 Óra

Jelzőőrök nélkül zajlott a munka

11 óra után jártunk a helyszínen, hogy megnézzük, hogy halad a munka. A szakemberek az Álmos vezér u. – Győri út jelzőlámpás csomópontjában már szinte az összes lámpát leszerelték. A város közösségi oldalának posztjában az áll, hogy jelzőőrök irányítják majd a forgalmat a biztonságos közlekedés érdekében. Ottjárttunkkor azonban nem találkoztunk egyetlen jelzőőrrel sem.

Az autósoknak így saját maguknak kellett figyelniük az elsőbbség szabályos megadására. Mi is áthaladtunk a kereszteződésen, azonban így igazán nagy koncentrációra és odafigyelésre volt szükség ahhoz, hogy biztonságosan tudjunk rajta átjutni. Több sofőrön is látszott a bizonytalanság, ami meg is érthető, hiszen ilyen forgalmas csomóponton lámpák, vagy ez esetben jelzőőrök nélkül átjutni nem a legegyszerűbb.