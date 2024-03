A város közösségi oldalán adott arról tájékoztatást, hogy március 19-én, a délelőtti óráktól egészen szerda délutánig jelzőőrök irányítják majd a forgalmat a tatabányai pláza kereszteződésében, egészen pontosan a az Álmos vezér u. – Győri út jelzőlámpás csomópontban. Végre búcsút int a láthatatlan lámpa, amelyre folyamatosan érkeztek már hosszú idő óta a panaszok a különböző Facebook-csoportokban. Többször történt már baleset is a forgalmas csomópontban.

A láthatatlan lámpa elköszön, biztonságosabb lehet a közlekedés a fontos csomópontban

Forrás: GoogleMaps

Eltűnik a láthatatlan lámpa

Mint írták, ezen a napon a Signalterv Kft. megkezdi a kereszteződésben lévő jelzőlámpák felújítását. A munkálatok alatt a biztonságos közlekedés érdekében jelzőőrök irányítják majd a forgalmat. Az is kiderült, hogy a beruházás bruttó költsége 8 millió 269 ezer 605 forint. Ez a munka önkormányzati forrásból valósul meg. Hozzátették, hogy a felújítás során új átfeszítő kábeleket helyeznek ki, kicserélik a forgalomirányító berendezés gépszekrényét is, valamint a lámpafejek LED betétes cseréje is megtörténik.