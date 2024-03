Veszélyes hulladék is előkerült

Szimicsku Lászlótól azt is megtudtuk, hogy a komáromi mérnökség illetékességi területén tavaly 160 tonna kommunális hulladék, illetve 8 tonna autógumi hulladék gyűlt össze. A kommunális hulladékmennyiséggel a komáromi mérnökség a 20 mérnökség között a 7. helyet foglalja el. Ismertette azt is, hogy 2023-ban egy helyszínen jelzett ezen a területen a környezetvédelmi hatóság illegális hulladéklerakást, melyet 5 munkanapon belül felszámolt az MKIF Zrt., akkor 1,5 tonna szemetet szállítottak el. Elmondása szerint jelenleg is dolgoznak kollégáik egy terület mentesítésén – ami az idei évben nem az első helyszín a komáromi mérnökség szakaszán –, ott a kommunális és építési-bontási hulladék mellett, veszélyes hulladék is előkerült. Az illegális hulladék előzetesen becsült mennyisége a területen több tonna. A kommunikációs igazgató hozzátette: ezek a lerakások kivétel nélkül lakossági eredetűek, a hulladék jellege a társaságuk feladatellátásához, az autópálya üzemeltetéshez nem köthető.