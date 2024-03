2022 szeptembere óta üzemelteti a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) a magyarországi autópályák és autóutak jelentős részét. A vállalat vezérigazgatója, Németh Tamás nemrégiben interjút adott a Világgazdaságnak, amelyből kiderül, hogy a társaság tízéves útfejlesztési programot kezd meg és hogy mely sztrádákon lesznek felújítások.

Húsvét után indul a szintre hozás, a felújítás miatt változhat a forgalmi helyzet az M1-es autópályán

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A vármegyénket is átszelő M1-es autópályát érintő beruházások kapcsán megkerestük Szimicsku László kommunikációs igazgatót, aki elmondta, hogy 2023-ban országszerte összesen 3,6 millió négyzetméteren cserélték le a tönkrement burkolatot új aszfaltrétegre és megújult 106 híd is. Az M1-es autópályán tavaly 700 ezer négyzetméteren dolgoztak, mintegy 182 kilométer sávhosszúságban. A sávhosszúság értelmezése a következő: ha 1 kilométer autópálya mindkét oldalán mindkét sávot, vagyis a külsőt és belsőt is aszfaltozzák, akkor az összesen 4 kilométer sávhosszúságnak felel meg.

– A tavalyi évre tervezett munkákat elvégeztük. Idén összességében, országszerte ugyanannyi munkára készülünk, mint 2023-ban. Előző esztendőben a főpálya 19 százaléka újult meg, 2024-ben újabb 20 százalékra kerülhet új burkolat – árulta el.

Hidat is érint a felújítás

Az M1-es autópályán elvégzendő feladatok mennyisége függ attól, hogy a kopóréteg felmarását követően milyen állapotban vannak az alsóbb rétegek, mélyebb szerkezeti részek. A cserélt felület nagysága idén kevesebb lehet a tavalyihoz képest, ennek oka, hogy mélyebb rétegeket is érintő beavatkozások várhatók, de a tervek szerint legalább 300-400 ezer négyzetméteren lesz munkavégzés.

Az M1-es autópálya 168-as kilométerszelvényében található Bányatavi hidat fogják idén felújítani, ahol a dilatációs hézagot kicserélik és egyéb munkálatok is lesznek. Ezen kívül az M15-ös autópályán található híd is új vízszigetelést és aszfaltburkolatot kap, illetve a szegélyek sóvédelmi bevonatát is cserélik.

A kommunikációs igazgató elárulta: kritikus állapotuk miatt tavaly főleg a külső sávok felújítását végezte el a társaság, idén a belső sávok felújításán lesz a hangsúly ott, ahol azt látják, hogy indokolt a fejlesztés. Emiatt a közlekedőknek úgy tűnhet, hogy a szakemberek ugyanoda térnek vissza, ahol tavaly is dolgoztak. Valóban ugyanazokon a szakaszokon találkozhatunk munkagépekkel, de most nem a külső, hanem a belső sávot érinti majd a felújítás. A csomóponti ágak felújítása is szerepel a tervek között, melyek jellemzően pár napig tartanak. A munkavégzés alatt több helyen is csak kerülővel, fokozott óvatossággal lehet majd ráhajtani a pályára.

Bővítés Németh Tamás az említett interjúban kitért a gyorsforgalmi utak fejlesztésével kapcsolatos beruházásokra is. Szimicsku Lászlótól megtudtuk, hogy az M1-es bővítése jelenleg előkészítés alatt van. Az MKIF Zrt.-nek hivatalosan 2025 őszig kell nekikezdenie, de már jövő május közepén megkezdik a projektet, a munkagépek pedig nyártól érkeznek a helyszínre. Látványos bővítés fog történni, hiszen kétszer három sáv jön létre, plusz egy úgy nevezett intelligens leállósáv (ITS) is létesül, amelyet akkor fognak kinyitni, ha a forgalom indokolja. Vagyis a járművek akár négy sávon is tudnak majd haladni. Maga a bővítés első üteme az M0-tól majdnem Győrig terjed. A pályaszerkezet rendezése is több méter mélységben történhet meg. Egy azonban biztos: a bővítés ideje alatt is fent fogják tartani a kétszer két sávos forgalmat.

– Az M1-en úgy szeretnénk a csomóponti ágak egy részét felújítani, hogy ahol műszakilag megoldható, ott nem zárjuk a csomóponti ágat, hanem hétvégén, kamionstop idején szeretnénk dolgozni. Ez a közlekedők érdekét szolgálja, hogy ne kelljen kerülni. Kérjük legyenek majd óvatosak a le és felhajtásnál! – hangsúlyozta Szimicsku László.

Egyébként a március 15-i hosszú hétvége után először az M3-ason kezdődik el a szintre hozás. Az M1-en a húsvéti nagy forgalom után kezdődik el a felújítás.