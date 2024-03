Úgy néz ki, hogy valakik szándékosan vitték el Pityut, a Neszmélyi Hajóskanzen kandúrját. Szaniszló Ivett, a cica gazdája a Kemma.hu-nak elmondta hogy nagyon bíztak benne, hogy vasárnap reggel szokás szerint a lábuk között fog dorombolni Pityu, várva a reggelit. Azonban a cicát hiába várták. Ekkor már nagyon aggódtak a kandúr után, újra körbe néztek a környéken. Végül dél körül eszükbe jutott, hogy megnézzék a Neszmély hajóra és a büféhez kitett kamerák felvételeit. Azonban nem számítottak arra, amit láttak.

Pityut, a Neszmélyi Hajóskanzen cicáját egy fehér autóval vitték el

Fotó: Erdős S. / Forrás: Beküldött

– Nem bíztunk benne, hogy fogunk látni valamit, mert nem a teljes területet fedi le a két kamera. Azonban egyértelműen látszik, hogy hova tűnt – kezdte Ivett, aki el is küldte a Kemma.hu-nak a kamera felvételét. A videón az látszik, hogy három, feltehetően fiatalabb férfi egy fehér autóval áll a parkolónál. Pityu feltehetően egy finom kis falat, vagy egy kis simogatás reményében pedig oda ment hozzájuk. A fiúk meg is simogatták többször is a kandúrt. Aztán elkezdtek készülődni az induláshoz.

A hajóskanzen cicája mindenkivel barátságos

– Pityu bebujt egy kisbusz alá. Az egyikük oda ment és leguggolt hozzá, a cica pedig oda ment hozzá. Majd egyértelműen látszik, hogy felveszi a kezébe és beteszi a hátsó ülésre, majd elhajtanak – mondta Ivett, aki szerint nem helyiek voltak a fiúk, így feltehetően nem is ismerték Pityut.