Mint megtudtuk, Pityu azóta is éli világát, segít például gazolni, térfigyelő biorendszerként is megállja a helyét. Szaniszló Tibor, a Neszmély kapitánya pedig olyan tehetségéről is mesélt most nekünk, amivel minden macskaságára rácáfol a cica. Mondjuk, amennyire ragaszkodik úszó otthonához, nem csoda, hogy erre is képes volt.