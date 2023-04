Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a méretes hajó parti szemlére ment az észak-komáromi hajógyárba, ahol az 56 méter hosszú gőzöst kiemelik, hogy a víz alatt lévő részeinek gépészeti és szerkezeti ellenőrzését elvégezhessék. A tervek szerint a jövő hét második felében érkezhet vissza. A felülvizsgálatot 10 évente végzik el, ami a covid miatt ezúttal csúszott két évet. Így Pityu kis életében még nem történt olyan, hogy otthona elhagyta volna szokott helyét a kikötőben.

A Kemma.hu megtudta, hogy a kandúr körülbelül 5 éve, még egészen kis cicaként érkezett a hajóskanzenbe, ahol az állatbarát dolgozók enni adtak neki. Nem is kellett ennél több, úgy döntött, jó helye lesz neki a kikötőben. Így vált Pityu a Neszmély macskájává, aki, mint egy kiskirály, úgy járkált a hajón és a kikötőben.

Soltész Babett, a település közművelődési és közönségkapcsolati szakembere végigkísérte a gőzös kihajózását, így azt is látta, hogy Pityu hogyan búcsúzott el otthonától.

– Mikor már dolgoztak a munkások azon, hogy a Neszmély elhagyhassa a kikötőt, látszott, hogy Pityu megérezte, hogy készül valami.

Komótosan végigjárta a hajót, majd kiment a kikötőbe és a sátor alól nézte végig, ahogyan kihajózik az otthona. Miután a gőzös elhagyta a partot, felment még a járóra, hogy megnézze a hajó hűlt helyét, majd visszasétált a sátorba és megette a táljába kitett ebédjét

– mesélte Babett, aki megnyugtatott mindenkit, hogy a cica valójában nem lett hajléktalan. Többen is kérdezték ugyanis, hogy mi lesz Pityuval, amíg nem jön vissza a hajó.

– Természetesen nem hagyjuk magára őt. Mivel már a kikötőbe szokott, úgy döntöttünk, hogy nem visszük el onnan erre az egy hétre. A kapitány családja jár hozzá és ad neki enni minden nap – árulta el Soltész Babett, hozzátéve, hogy a kikötő a Neszmély távozásával sem ürült ki, most is zajlanak az előkészületek a nyitáshoz, és sok kiránduló is jár a környéken, így mindig akad valaki, aki egy kis simogatással kedveskedik Pityunak, hogy ne legyen magányos.