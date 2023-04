Igazi élmény

A Neszmély, az utolsó, eredeti gépekkel rendelkező vontatógőzös. Lentz szelepes vezérlésű, kéthengeres gépe a modern gőzgépek közé tartozik. A test és a felépítmény eredeti, a hajtógép is eredeti, de sajnos hiányos, a kazán eredeti, ráadásul még üzemképes. A Neszmély méretei sem mindennapiak: hossza: 55,64 méter, legnagyobb szélessége 17,5 méter, oldalmagassága 2,4méter és 1,4 méter a merülése. A gőzgépe mozgás közben is megtekinthető, a hajó kormányállásban felépített interaktív szimulátoron pedig a hajóvezetés élményét is ki lehet próbálni.