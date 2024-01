A beszélgetésből kiderült: nagyon sokat adott a műsor Lilinek, s többször kellett kilépnie a komfortzónájából egy-egy produkció kapcsán. Voltak pillanatok, dalok, amelyekre nem emlékszik vissza szívesen. Mint mondta: nagyon kritikus magával szemben, így alig volt olyan produkció, amely elégedettséggel töltötte el, mikor visszanézte.

Rihannaként is hallhattuk, utánozta Adele-t, Kovács Katit, Szandit, reppelt, és Rúzsa Magdinként is lábaid előtt hevert a zsűri. Lili a legjobban a Kovács Kati produkció alatt érezte jól magát és kiemelte a Schoblocher Barbarával bemutatott dalt, valamint előadásukat Marics Petivel. Elmondta azt is, hogy kiválóan tudtak együtt dolgozni Pápai Jocival. A maszkok tekintetében a legnehezebb számára az volt, amikor Adele bőrébe kellett bújnia.

Azt is elmondta Lili: rengeteget tanult a színpadi mozgás, a megjelenés tekintetében. S hogy az öltözködésben is lehet bevállalósabb. Kiemelte a gyermelyiek támogatását, segítségét, hogy végig drukkoltak neki, segítették. A Sztárban sztár leszek! döntőjében a második helyen végzett. Lili nagyon örül az eredménynek, hiszen úgy érzi: a négy legjobb között bárki lehetett volna az első. Hatalmas munkát tett bele mindenki a műsorba. Nagyon örül a lehetőségnek, és most az elkövetkezendő időszakban Széchenyi Liliként szeretné már feltűnni a színpadon.

